Így tehetünk a bezártság okozta depresszió ellen

Az idei tél a szokásosnál is jobban megviselheti az embereket, mert a hagyományos téli bezártsághoz hozzáadódik a globális pandémia okozta stressz is. Három javaslatot szedtünk össze, amivel megkönnyíthetjük a mindennapokat.

Az évszakok közötti váltás egyre élesebb: mostanában mintha kicsit tovább tartana a nyár, mint régebben, hiányzik a nyárból való átállást segítő szép őszi időszak, mert szinte villámként csap le ránk a komor, szürke tél. Az ilyenkor szokásos bezártság eleve megterhelő sokak számára, és ez idén minden eddiginél nehezebb lehet, illetve még több embert érinthet.

A téli bezártság közismerten az enyhe depressziós tünetek gyakoribbá válásával jár. Ilyenkor kevesebbet mozgunk a szabadban, kevesebb napfény ér minket, és sokkal kevesebbet találkozunk másokkal. Mivel a friss levegő és a napfény hiánya eleve legyengíti a szervezetünket, a sok benti program még jobban megterhel minket.

A koronavírus-járvány miatt viszont benti programok lehetősége is egyre korlátozottabb. A tél hagyományos magányán többnyire a társasági programok enyhítenek, de a pandémia következtében pont ezekből van egyre kevesebb. Mi pedig be vagyunk zárva otthonainkba, ahonnan még kimozdulnunk is alig lehet.

Emellett a járvány miatti fokozottabb stressz is hozzáadódik a bezártság okozta magányosság érzéshez. Ezeket a stresszfaktorokat így együtt még nehezebb kezelni, mint a korábbi években bármikor, de azért van pár tipp, amivel könnyíthetünk az életünkön.

Elfogadás

Az első, hogy felismerjük a probléma létezését. Ehhez el kell fogadnunk, hogy a bezártság nem a normális állapot, a magány pedig nem az ember természetes életmódja. Meg kell értenünk, hogy mindkét faktor külön-külön is, együtt pedig még inkább hozzájárulhat a depresszióra való hajlam fokozódásához. Számos környezeti tényező játszik szerepet abban, hogy a depresszió, ez a lelki betegség mennyire súlyosan érint minket.

Építsünk rutint

A második lépés, ami segíthet elkerülni a bezártság érzését, ha napi rutinokat dolgozunk ki magunknak.

Ezek egyrészt megtörik a monotonitást, hiszen jelzik, hogy minden egyes ébredés egy új nap, új lehetőségekkel. Másrészt lehetőséget adnak arra, hogy a korábbiaknál egészségesebb szokásokat vegyünk fel. Ilyen az is, ha eleget alszunk: ugyanis az alváshiány szintén hozzájárulhat a depresszió kialakulásához. A mindennapos mozgással és nyújtással fel tudjuk pörgetni a vérkeringésünket, és ez segít megelőzni a szív- és érrendszeri problémák kialakulását és erősíti az immunrendszerünket.

Bármikor kimehetünk

Azt is fontos elfogadnunk, hogy nem vagyunk bezárva, a járvány ellenére napközben bármikor elhagyhatjuk a házunkat. Noha a társas érintkezéseket érdemes kerülni, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne mehetnénk ki a szabad levegőre sétálni. Sőt, érdemes is kimennünk, mert enélkül nem jutunk hozzá a szervezetünk számára feltétlenül szükséges D-vitaminhoz, valamint a friss levegőhöz, amitől eleve jobban fogjuk érezni magunkat.

Hirdetés Itt az ősz, rövidülnek a nappalok… Nyomasztja a szürkeség, a napfényhiány? Levertnek érzi magát, nincs kedve semmihez? Az enyhe depressziós tünetek kezelésére alkalmazható az orbáncfűkivonat-tartalmú Remotiv extra: javítja a hangulatot és segít visszanyerni a motivációt. Vény nélkül kapható orbáncfűkivonat-tartalmú gyógyszer