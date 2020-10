Bizonytalanság miatt lett depressziós az életerős férfi (x)

A kiszámíthatatlanság és a bizonytalanság a hangulatunkra is rányomhatja a bélyegét. Ha nincsenek kapaszkodóink, ha nem látjuk előre, mi fog történni velünk, könnyebben leszünk lehangoltak, rosszkedvűek, és ez az állapot akár hosszabb ideig is fennállhat.

Árpádék biztonságosnak hitt életét a vírus változtatta meg

Árpád életerős férfinak hitte magát, azt gondolta, bármi is történik vele az életben, ő mindig helyt fog állni. Ha korábban bárki azt mondja neki, hogy egyszer majd búskomorrá válik, begubózik, és az enyhe depresszió több tünetét is meg fogja tapasztalni, biztosan jót nevetett volna ezen. A feleségével együtt fiatal koruktól kezdve keményen dolgoztak, hogy elérjék a céljaikat, az utóbbi években pedig kiélvezhették munkájuk gyümölcsét. Több apartmant üzemeltettek egy külföldi turisták által kedvelt helyen, ám a váratlan, vírusos időszak sok mindent megváltoztatott az életükben.

A bizonytalanság nem kedvezett Árpádnak

„Kezdetben bíztunk benne, hogy csak átmeneti a vírus miatt kialakult rossz helyzet, és idővel minden pont olyan lesz, mint korábban. Az apartmanjainkba tavasszal nem is tudtunk vendégeket fogadni, és nyáron is sokkal kevesebben jöttek, mint korábban, az ősz pedig megint csak nem kedvezett nekünk. A legrosszabb az volt, hogy nem tudtunk előre tervezni, a biztosnak hitt megélhetési forrásunk pedig egyre kevesebb bevételt hozott nekünk. A tehetetlenség érzése egyre szomorúbbá tett, és bár korábban kedveltem a váratlan kihívásokat, most semennyire sem inspirált ez a helyzet, sokkal inkább maga alá temetett.

Segített az orbáncfű

Reggelente nem volt kedvem felkelni az ágyból, és napközben is alig tevékenykedtem. Idővel azt vettem észre, hogy otthonról sem mozdulok ki. Semmi sem motivált, és egyre kilátástalanabbnak láttam a jövőt. Nehezen ismertem be, hogy lelki problémáim vannak, hiszen egy férfi számára depressziósnak lenni egyet jelent a gyengeséggel. A feleségem és a gyerekeim segítségét elutasítottam. Amikor már tarthatatlanná vált a helyzet, az interneten néztem utána, mit tehetnék azért, hogy visszakapjam a régi önmagamat. Több fórumon is ajánlották az orbáncfű kivonatát tartalmazó Remotiv extrát. A Remotiv extra klinikailag igazoltan csökkenti az enyhe depresszió tüneteit, javítja a hangulatot, és segít visszanyerni az életkedvet. Az orbáncfüvet a népi gyógyászatban már évszázadok óta alkalmazzák a búskomorság enyhítésére, 2019-ben pedig az év gyógynövényének is megválasztották. Végül rászántam magam, és kipróbáltam a Remotiv extrát. Kis idő elteltével szép lassan javult a hangulatom, és az erőm is elkezdett visszatérni.”