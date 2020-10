Miért utasítja vissza a partner a szexuális közeledést?

A szexualitás fontos része a párkapcsolatoknak, de nem a legfontosabb, és ezt azért is jó kiemelni, mert a legtöbb ember számára a szex nehézkes, szégyennel teli, kudarcokkal teli élmény. A kapcsolatokban már az is nehézséget jelent, hogy valaki merjen beszélni a vágyairól, hogy mi a jó számára az ágyban. Az egyéni nehézségek mellett számtalan olyan tényező lehet, ami miatt a szexuális élet megakadhat, idővel a közeledés átváltozhat egy frusztrációval teli bénázássá, és mintha semmi nem úgy jönne össze ahogyan kellene. Ennek leginkább az az oka, ha a partner rendszeresen visszautasítja a közeledést, kibújik a helyzetből, lepattintja a partnert. Ez mindkét félnek kellemetlen élmény, viszont a rendszeresen közeledő félben kérdések özöne fogalmazódik meg, amiket idővel már feltenni sem akar a partnerének. Csak remélheti, hogy a visszautasítás nem tart élete végéig. Van pár helyzet, amikor tényleg nem jó közeledni, és van néhány magyarázat is arra, miért utasíthat vissza a partner – nem mindig a szerelem hiánya vagy a partner vonzalmának hiánya az ok.

Van, hogy rossz az időzítés

Pártanácsadáson gyakran találkozni azzal a helyzettel, hogy kiderül, a feleség is vágyik a szexre a férjjel, viszont a férj lehetetlen időpontokban próbálkozik. Például amikor a nőnek még számos tennivalója akad a házimunkában, rohan egyik helyről a másikra, esetleg az egyik gyerek beteg. A legtöbb pár esetében az a gond, hogy egy adott napon belül eltérő időben vágynak a szexre, és az is a problémák egyike, hogy az egyik fél rendszeresen hullafáradt, és ha van némi ideje, akkor azt alvással szeretné tölteni. Ilyen helyzetekben a legrosszabb, amit tehetünk, hogy elkezdjük faggatni a partnert, hogy de miért nincs szex, miért nem akarja. Ezzel még messzebbre kerülünk a megoldástól. A jó az lenne, ha akkor beszélgetnénk erről, amikor a hálószobán kívül vagyunk, esetleg az otthonunk kívül, és mindenképpen úgy, hogy randira megyünk, tehát kettesben töltünk el pár órát, minden kötelezettséget magunk mögött hagyva.

Van, hogy a partner valamit nem akar megtenni

Előfordul az is, hogy korábban többször is csúnyán egymás fejéhez vágtak a partnerek mondatokat, amik eléggé betaláltak. Lehet, hogy ez szexszel kapcsolatos mondat volt, amire a partner még emlékszik, és az is lehet, hogy pont egy gyenge pontot talált el a társa azzal, hogy felhánytorgatott valamit, amit ő nem szeretne megtenni. Tipikusan ilyenek a pornófilmekben látott jelenetek, amiket a társ nagyon szeretne kipróbálni, viszont a partnere egyáltalán nem nyitott rá. Ebben a helyzetben a legrosszabb, amit bárki tehet, ha érzelmi zsarolással, nyomásgyakorlással igyekszik elérni azt a bizonyos szexuális helyzetet: sem a válással, sem pedig az öngyilkossággal való fenyegetőzés nem a legokosabb lépés. A legjobb lépés az, ha együtt, közösen fedezzük fel, miket szeretünk az ágyban egymással, és a kérdések nem úgy kezdődnek, hogy: te miért nem? Ehelyett a beszélgetés iránya az legyen, hogy mi volt az a három legjobb szexuális élmény, amit szerettek együtt, mi történt azok előtt a szexek előtt, hol történt, hol voltak előtte, hova mentek utána? Mi miatt volt az annyira jó élmény mindkettejük, mi indította el a szexet, és szex közben mit élveztünk nagyon? Ha valaki valamit nem szeretne megtenni az ágyban (például orális szex, anális szex), arra nem lehet kényszeríteni, joga van nemet mondani. A szex a kölcsönös beleegyezésen alapul, akkor élvezetes, ha mindketten akarják.

Lehet, hogy hiányzik a viszonzás a szexben

Előfordulhat, hogy a szexet azért hárítja valaki, mert már elege van abból, ahogyan zajlik – ilyennel is találkozni pártanácsadáson. Ha a partner nem figyel oda szex közben arra, hogy mi esik jól a társának, mire mozdul a test, akkor könnyen kialakulhat, hogy bizonyos dolgokat kerülnek a szexben. Például ilyen a csikló kézzel való izgatása, amit ha valaki durva mozdulatokkal kezd el, akkor az fájdalmas a nőnek. De ilyen az is, ha az orális szex csak egyirányban működik, vagy az, ha az orgazmus csak az egyik fél számára biztosított az ágyban. Ezek bárkinek kedvét szeghetik, és nehéz lehet erről beszélni egymással. A hiány fájó tud lenni, és még ha meg is van a vágy, az illető inkább elkerüli a szexuális helyzetet, nem szeretne újabb csalódást megélni. Az elkerülés mint megoldás sokakra jellemző, ha valami nem jó a szexben, ha sok a kudarcélmény. Sokan úgy érzik, velük valami baj van, máshogy működnek, mint kellene, az is lehet, hogy tele vannak tévhitekkel azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene viselkedniük szex közben. Ebben a helyzetben szakember javasolt, ezt ketten nehezen lehet megoldani, egy külső segítség lehet a legjobb megoldás.

Van, hogy túl nagyok az elvárások

A szexuális életünk a kapcsolatban rendkívül érzékeny terület, hiszen ha bármelyik más életterületen gondok vannak, az meglátszik a szexben is, lenyomatot hagy. A párkapcsolati erőviszonyok is ilyenek, és az is, ha a kapcsolatban túl nagy a nyomás. Van, hogy a nő keresi a több pénzt vagy túlzottan domináns, de van, hogy éppen fordítva van és a férfi az, aki túlzottan domináns a kapcsolatban és minden percet az ellenőrzése alatt tart a partnere életében. Ezekben a párkapcsolatokban az elvárás óriási, minden esetben meg kell felelni a partnernek, emiatt a szex sem lesz annyira élvezetes, mert az is a másiknak való megfelelésről szól vagy egyfajta cserekereskedelmen alapul. Ez is elvezethet oda az évek alatt, hogy a szexet inkább kerüli valaki, hiszen ha sokszor csak a másik kedvéért, az elvárásokért teszi és nem a saját igénye, vágya miatt, akkor nem fogja úgy élvezni sem. Ha pedig nem igazán élvezi valaki a szexuális életét, akkor inkább elkerüli a helyzeteket. A szakember segítsége elengedhetetlen, a párkapcsolat egyéb területei miatt fontos megkeresni valakit, és rendezni a problémákat.

A fentiek mellett azt is jó tudni, hogy az egyéni szexuális gondok, mint a merevedési zavar, a korai magömlés, vagy akár a fájdalmas szex a nők esetében szintén olyan problémák, amik rendszeresen kudarcélménnyel párosíthatják a szexuális életet. Az elkerülés szintén gyakori ezekben az úgynevezett szexuális diszfunkcióknál is, szintén szakember segítségét fontos kérni, szakorvosi kivizsgálással együtt.

Kiemelt kép: 24.hu/Máté Csaba