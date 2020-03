„Mindkét szeretője nyitott az orális szexre”

Nehéz helyzetet teremthet, ha kiderül, hogy a partner valamilyen szexuális igényének hiánya miatt lépett félre, többször is. Olvasói levelet kaptunk a témában, és párkapcsolati és szexuális tanácsadással foglalkozó szakértőnk válaszol a feltett kérdésre. Ha neked is van gondod a szexuális életeddel, ha elakadtál, ha van valami, amire vágysz a szexben, de nem tudod, hogyan kérd a partnertől, akkor várjuk a leveled a timea.sereg@24.hu email címre, és igyekszünk neked is segíteni!

64 éves vagyok, a párom tizenöt évig hűséges volt hozzám, aztán volt húsz hónapig egy párkapcsolata, ami megszakadt, mert a szeretője kidobta. Azóta eltelt négy és fél év, azt hittem minden rendben van. Igaz, a házaséletünk régóta nem működik, mert mindig a prosztata megnagyobbodásra fogta impotenciáját. Aztán most messengeren elcsíptem pár szerelmes levelet. Próbáljuk megbeszélni, de én nem tudom megérteni az érveit. Szerinte én gátlásos, prűd vagyok, majd a beszélgetésünk során kimondta, hogy mind a két barátnője nyitott az orális szexre. Hát sajnálom, de én nem vagyok, ezért lehet, hogy prűd vagyok. Kértem, hogy költözzön el az egyik barátnőjével egy albérletbe, mert én már nem tudok vele együttélni. Persze a barátnő házas, két gyermek édesanyja, többmillió forint tartozással, a feje felől lassan elárverezik a házát. A párom azt mondja, minden kapcsolatot megszakított vele, mert ő csak engem szeret.

Az olvasói levél Katalintól érkezett hozzánk, és bár a megcsalás téma miatt az Így jártam blogban lenne a helye, azonban az orális szex és a prüdéria miatt inkább a Kérdezz a szexről blogban a helye. Katalin levelét így folytatja:

„Van az a közmondás, hogy aki egyszer megteszi, megteszi máskor is. Most mit csináljak? Senkivel nem tudok erről beszélni, másfél hónapja nem alszom, fogytam hat kilót. Szégyellem bárkinek is elmondani, mert ez a szeretője egy ápolatlan, fogatlan, koszos, nem csak magára, a saját környezetére semmit nem adó nő. Ismerem őt nagyon régóta, és ezeket pontosan tudom. Tanácsot szeretnék kérni, nekem most mi is lehet a teendőm? Mélyen megalázva érzem magam emiatt a kapcsolat miatt, hogy a párom, aki rendszerető, tiszta, normális körülmények között él, hogy tudott idáig süllyedni. 22 éve vagyunk egy pár. Egyelőre undort, megvetést érzek magamban, a fényképére sem tudok ránézni. Egy ideje külföldön dolgozik a nő, így találkozni nem tudnak. Tudom, hogy tartják a kapcsolatot, az előző barátnőnél is volt ilyen, azt mondta akkor, hogy semmi nincs köztük, aztán megint elcsíptem valamit, és még mindig ott volt a szeretője.”

Mit lehet tenni?

A másik titkainak kutatása, a féltékenység nem jó jel, azt jelenti, hogy a kapcsolatból hiányzik a bizalom és az őszinte kommunikáció. Olvasónk talált is olyasmit, amitől tartott, ráadásul már korábban is volt megcsalás a kapcsolatában. A bizalom törékeny dolog, lehet, hogy egyszer vissza lehet állítani és meg lehet bocsátani, de kétszer, háromszor, többször már nagyon nehéz lehet újra és újra átélni a csalódást. A folyamatos aggodalom, az érzés, hogy talán valamiben kevés, nem elég valaki a szerelmének, rendkívül nagy teher lehet. A levélben olvashatunk egyfajta magyarázatot is a megcsalásra: a férfi az orális szex hiányára hivatkozik, mint a megcsalás oka. A szexuális élet hiánya, annak teljessége, minősége valóban oka lehet a félrelépésnek, és ez nem zárja ki azt, hogy a szerelem elmúlt volna. Hiszen működhet jól és harmonikusan egy kapcsolat éveken át úgy is, hogy minden más rendben van, csak valamiért a szex nem megy. Kevesen képesek szembenézni a gondokkal és megoldást keresni, de ha időben megtörténik és segítséget kérnek, akkor terápiával ezen lehet segíteni.

Az orális szex olyan cselekvés, amit meg lehet tanulni, ha valaki szeretné. Senki nem születik úgy, hogy képes mindenfélére az ágyban, a szexet minden új partnerrel újra és újra megtanuljuk. Ha csak egyvalami nem megy, akkor azon lehet változtatni.

Mint mindennek a szexben, az orális szexnek is annyi a titka, hogy akkor élvezetes, ha azt látjuk, hogy a másik valóban szereti csinálni, élvezi ami történik. Eddig a pontig is el lehet jutni, de apró lépésekben, ha mindkét félnek van rá igénye. Előfordulhat az is, hogy valaki idegenkedik ettől és nem is szeretné soha csinálni, lehet az is, hogy volt korábban rossz élménye ezzel kapcsolatban és soha többé nem akar hasonlót átélni. A döntés joga természetesen olvasónké, hiszen ha semmilyen formában nem szeretné, ha mélyen él benne az undor a pénisszel kapcsolatban, akkor nem szabad erőltetni.

Az együtt töltött huszonkét év sok idő, és ha a bizalmi kérdéseket illetve a szexuális gondokat szeretnék rendezni együtt, akkor érdemes szakembertől segítséget kérni. A többszörös megcsalásnál érdemes elgondolkodni, hogy mi az, amit még eltűr olvasónk, és jogában áll adott esetben ultimátumot is adni. A bizalomvesztés sajnos nagyfokú önbizalmi gonddal is együtt járhat, és ilyen élethelyzetekben kiemelten fontos lenne, hogy barátokkal, családtagokkal megbeszéljük a problémákat. Már az is segítség, ha valaki meghallgat, anélkül, hogy kéretlen tanácsot adna, de ha erre nincs fórum, akkor Facebookon női csoportokban biztosan talál érzelmi vigaszt mindenki, aki hasonló helyzetben van.

