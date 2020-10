80 éves férfi mentette ki a vízbe zuhant sofőrt

Nem ez az első életmentése. Ezzel már a harmadik ember köszönheti neki az életét.

A fogorvostól tartott kocsijában hazafelé a 80 éves Steve Montelongo és unokája, mikor a lány egyszer csak megszólalt, hogy behajtott a csatornába egy autó. A 80 éves férfi nem teketóriázott, beugrott a vízbe, és kimentse a fuldokló, 62 éves Jack Swartsot, aki a kocsijában rosszul lett és elájult, mire a vízbe hajtott – írta a KCRA. Mire odaért

körülbelül 20 ember gyűlt ott össze. A férfi még mindig az autóban. Azt hiszem, ez most akkor rajtam múlik

– nyilatkozta Montelongo, mire is gondolt közben. Beugrott a vízbe és sikerült kinyitni az egyik hátsó ajtót, majd a pólóját fogva kirángatni a járműből Swartsot.

Nem először mentett életet a modestói férfi, 2003-ban egy díjat is kapott, mert kimentette két nyolcvanas éveiben járó szomszédját az égő házukból.

Hallottam egy robbanás, kimentem, hogy megnézzem, mi történik. Azt hittem, az én házam, de a szomszéd háza volt. Átfutottam. A fiam megpróbált az ajtón bejutni, nem tudott, ezért mondtam neki, mozgás, majd én.

Az égő házból először egy nőt hozott ki, majd egy férfit is. Akkor is, most is hősnek nevezik, de Montelongo nem gondolja ezt magáról, azt mondja, csak jókor volt jó helyen.