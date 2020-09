A kommentelők bénácskának tartják a Sztárban sztár leszek! győztesének első saját dalát

Békefi Viktória tavaly novemberben lett a TV2 műsorának győztese és habár már akkor készült rá, hogy saját dalt készít, csak most került rá sor. A Cupido című dal azonban megosztó lett. A kommentelők abban egyetértettek, hogy az énekesnőnek jó hangja van, a dalszöveget viszont sokkal kellemetlenebb jelzőkkel illették.

Pedig Békefi Viktória szándékosan akarta, hogy bemutatkozó dala könnyed legyen, de ígéri, hogy más oldalát is megmutatja a közeljövőben.

A műsor alatt elég közel került hozzám a pop műfaja és az éneklés. A hétköznapokban egy vidám, mosolygós lány vagyok, így az volt a legkézenfekvőbb, hogy egy pörgős, jó hangulatú dallal mutatkozzak be. Természetesen itt nem állok meg. Már készülök is a következő kiadvánnyal, amiben más oldalamat is megmutatom a közönségnek