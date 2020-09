Véget ér a Kardashian lányok reality sorozata, amiben még verekedésből sem volt hiány

Nem forgatnak több évadot.

Szomorú napra ébredtek azok, akik rajonganak a A Kardashian testvérek sorozatért, amiben olyan problémákkal kell szembesülniük nézőkként, mint hogy mit vegyenek fel, melyik sztárral randizzanak vagy éppen valaki elvesztette a több millió dollárt érő ékszerét a nyaralás során. Olyan is volt, hogy a testvérek közül ketten nekiálltak bunyózni.

A Kardashian család fontosabb tagjai pár órával ezelőtt jelentették be, hogy örökké véget ér családi reality-jük, a Keeping Up With The Kardashians. A döntésüket nem indokolták, bár hozzá kell tenni, hogy húsz évig minden egyes nap kamerák kereszttüzében életék életüket. A legnagyobb nővér, Kourtney már a jelenlegi évadban sem szerepelt, mivel úgy érezte, toxikus számára a forgatás és belefáradt, hogy állandóan produkálnia kell magát a sorozat miatt.

A sorozat összesen húsz évadot élt meg, és a már leforgatott 21. évad lesz az utolsó, amit bemutatnak. A közleményben megköszönték mindenkinek, aki segítette a munkájukat és azokat, akik lelkesen és kitartóan nézték a mindennapjaikat.

