Timothée Chalamet extra jófej volt autogramra vágyó rajongóival az V. kerületben

Olvasónk, Bruck Zsófia (barátnőivel együtt) a napokban összefutott a Magyarországon tartózkodó Timothée Chalamet-val az V. kerületben, miután a színész itt forgatja A Dűne című filmjét még egy kis ideig. Chalamet a Four Seasonsben szállt meg a munkálatok idejére, mint azt Zsófi mesélte nekünk, nagyon rákészültek a találkozásra.

Már hat napja ott voltunk a Four Seasons előtt, hátha találkozunk vele. Egyszer csak megjelent mögöttünk maszkban és sapkában, mi meg utána futottunk. Az volt a szerencsénk, hogy a hotel ajtaja kártyával nyílik, ő meg nem tudta egyből kinyitni azt. Gyorsan elkezdtünk beszélgetni vele, mondta, hogy nincs annyira jól, nem is érzi jól magát, nem akar megfertőzni minket, szóval megy is befelé. Mi persze csak aláírást szerettünk volna, de jelezte, hogy tökre sajnálja, nincs most jó állapotban. Elfogadtuk, annak is örültünk, hogy láthattuk