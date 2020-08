Egy éve ilyenkor: Erdőben gruppenszexelő nyugdíjasokra csaptak le a rendőrök

Ahogy minden héten, most is előszedjük azokat a cikkeinket, melyek tavaly ilyenkor a legjobban érdekelték az olvasóinkat. Íme, a 34. hét legtöbbet kattintott cikkei.

Tavaly hatalmasat szólt annak a hat nyugdíjasnak a nem mindennapi kalandja, akiket azért tartóztattak le az amerikai Fairfieldben, mert a szabadban szexeltek. A legfiatalabb közülük az eset idején 62 éves volt. Augusztus 9-én a connecticuti városban található Grace Richardson természetvédelmi területen razziáztak a rendőrök, és lecsaptak a 67 éves Daniel Dobbinsra, Otto D. Williamsre (62), Charles L Arditóra (75), John Linartzra (62), Richard Butlerre (82) és kedves feleségére, a 85 esztendős Joyce Butlerre. További részletek:

Erdőben gruppenszexelő nyugdíjasokra csaptak le a rendőrök A connecticuti természetvédelmi terület kedvelt célpont a csoportos szeretkezés rajongói körében.

A tavalyi év egyik legbizarrabb sztorija annak a férfinak volt, aki romantikus találkozóra készült, de végül a sürgősségin kötött ki. Az angliai Cheltenhamben élő ingatlanfejlesztő szerette volna, ha a lehető legjobban alakulnak a dolgok, ezért igyekezett mindenre felkészülni. Két nappal később, súlyos égési sérülésekkel jelentkezett a kórház sürgősségi osztályán.

A most következő, nagyot pörgő cikkhez igazából nem is nagyon tudunk mit hozzáfűzni, nézzük csak meg a beszédes címet, de még előtte egy kérdés:

Mi járhatott a fejében?!

A tavalyi év egyik legnagyobb természeti katasztrófája az Amazonas égése volt. A lángok olyan ütemben terjedtek és olyan pusztítást végeztek, hogy az még az űrből is látszott. A NASA meg is jegyezte, hogy a száraz időszak beköszöntével júliusban és augusztusban egyébként is több az erdőtűz az Amazonas területén, de ami tavaly történt, extrémnek számít.

Kutyája mentette meg egy kaliforniai halász életét – írtuk tavaly augusztusban. James White 2019 júliusában a Bodega-öbölnél horgászott, mikor sikerült horogra kapnia egy hétkopoltyús tehéncápát. Körülbelül 10 percébe tellett kifognia a 180 centi hosszú állatot.

Amikor White ki akarta belőle akasztani a horgot, a cápa megharapta a bokáját.

Darby, a férfi kutyája a kocsijában ült mindeközben, de mikor White-ot meghallotta segítségért kiáltani, sikerült kinyitnia a kocsi ajtaját, és gazdájának segítségére sietett.

