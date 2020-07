Így lett kannabiszkirály a filmezéssel felhagyó James Belushiból

Ma már csak elvétve szerepel filmekben, de videójátékokban még vállal nagyobb szinkronmunkát. A nyolcvanas években kevés menőbb hollywoodi sztár volt nála, arcát pedig egy életre összekapcsolta a közönség a német juhászkutyákkal. Ám James Belushi most valami egészen mást csinál: K9-ese még mindig van, de egy hatalmas marihuánaültetvényt is gondoz Oregonban. Mindezt a jó cél érdekében teszi.

Tragédia, csúcs, B filmek

James Belushi albán bevándorlók gyerekeként született Amerikában. Három testvére van, közülük a leghíresebb John Belushi komikuslegenda volt, akit mindmáig a szituációs szkeccseiről ismert Saturday Night Live (továbbiakban SNL) című paródiaműsor legendájaként tartanak számon. Ő fordult előbb a színészi pálya felé, már iskolai darabokban is mindenkit lenyűgözött a tehetségével, Jamest viszont nem vonzotta a színpad.

A padtársai szórakoztatásában kimerült minden szereplési vágya, viszont egy tanára szabályszerűen belökdöste egy improvizációs társulatba, amelyből aztán a színészdiplomáig lépkedett. Az utat már kitaposták neki, mert bátyja, John nagyon hamar Hollywood kedvenc vicces fiúja lett: Robert De Niro, Robin Williams és Dan Aykroyd lettek a legjobb barátai, előbbi kettővel még a kábítószereknek is hódolt.

Épp emiatt hunyt el tragikus hirtelenséggel 1982-ben, mikor túladagolta magát, miután De Niróékat megvendégelte a házában.

A szakma felfoghatatlan veszteségként írta le Belushi halálát, hiába volt vele már rengeteg gond az SNL-forgatásokon is. Egyszerűen a drogok szétrombolták a testét, az idegrendszerét, emiatt lutri volt, hogy mikor ér be forgatni, és mikor nem. Miután otthagyta a show-t, a filmes és a zenei világban is halmozta a sikereket örök barátja, Aykroyd oldalán: sikerfilmeket csináltak, együttes alapítottak, John Belushi pedig mindenki jó barátja lett.

Évtizedekkel a halála után Larry King kérdésére James Belushi egy talkshow-ban beszélt arról, hogy nem igazán ismerte a testvérét, de nagy hatással volt arra, hogy ő milyen pályát választott.

Őszinte leszek: alig ismertem. Annyira elfoglalt volt. Ráadásul öt és fél év volt köztünk, szóval nem igazán lógtunk együtt. Apám nyomdokaiba akartam lépni a vendéglátásban, mert volt egy étterme. Ha nem veszti el a helyet apám 1969-ben, a mai napig ott szolgálnék fel. John viszont mutatott egy másik modellt, egy másfajta utat, ami járható. Hálás vagyok ezért, de az ő lábnyoma ebben a szakmában hatalmas, én pedig apró léptekkel haladtam mindig is.

Apróbb szerepekkel kezdte az egyetem után, és idővel az SNL-ben találta magát. A nyolcvanas évek végére már ismert rendezőkkel és producerekkel dolgozott folyamatosan, 1988-ban pedig az Andy Vajna nevével fémjelzett – többnyire Magyarországon forgatott – Vörös zsaru hozott számára főszerepes átütést. Itt Arnold Schwarzenegger volt a partnere, aki az ezt megelőző években komoly hírnévre tett szert a Terminátor, a Kommandó és a Ragadozó című mainstream filmjeivel.

Az osztrák jelenléte nagyon jót tett Belushinak is, aki innentől kezdve jó pár sikerfilm főszereplője lett, amelyek miatt örökre emlékezni fog rá Hollywood. A Kutyám, Jerry Lee-sorozat, a Huncutka, a Szahara mind a mai napig meghatározó helyet foglalnak el a kilencvenes évek legnagyobb sikerű filmjei között.

Belushi ugyanakkor el is tűnt a hollywoodi szemek elől, ennek több oka is volt:

Inkább a sorozatok felé indult el – a 2001-es Jim szerint a világ, ami egy családi szituációs komédiasorozat volt, nyolc sikeres évadot élt meg.

Dan Aykroyddal elkezdett zenélni, sőt, maga is jár a mai napig fellépni, kitűnő szájharmonikás blues zenész.

Rengeteg B kategóriás filmben vállalt szerepet, amelyek többnyire borzalmas kritikai fogadtatásban részesültek, és legtöbbször azonnal DVD-re adták ki őket.

De hogy került a marihuána közelébe?

Nagyjából minden épeszű ember arra gondolna, hogy ha John Belushi drogtúladagolásban halt meg, James Belushinak esze ágában sem volt soha, hogy tudatmódosító szerekhez nyúljon. Ez nincs teljesen így. Tinédzserként szívott először füvet, ám testvérével ellentétben más szerekkel nem volt dolga.

Néhány éve egy barátja meghívta a dél-oregoni tanyájára, ahol Belushi a patakban fürdött, és teljesen átjárta a vidéki élet íze. Mint mondja, akkor eszmélt rá, hogy ő igazából ide tartozik. Az oregoni Eagle Point városában épített egy farmot, ahol idővel kannabiszültetvényt is kialakított – Oregon államban ugyanis legális a marihuána termesztése és fogyasztása.

Idén márciusban készült vele egy interjú is a témában a Cannabis Business Times nevű kannabisszal foglalkozó szaklapban. Mint kiderült, John Belushi halála nagyon is közrejátszott abban, hogy öccse filmes karrierje felemás képet mutatott az elmúlt évtizedekben:

Belushi ugyanis hosszú évekig próbált megbirkózni testvére halálával, értelmet keresni benne, amit végül 2016-ban talált meg a maga sajátos módján.

Az Eagle Point-i birtokon létrehozott ültetvénybe maga sem tudja, hogy miért vágott bele, de azt mondja, biztosan jó irányba tolta el az életét.

Csak belecsöppentem ebbe az egészbe, de szerintem mindez azért történik, hogy megértsem a testvérem halálát, a sok bajt a családunkban és annak széthullását. Amióta a kannabisszal dolgozom, elindultam a gyógyulás útján.

Hozzáteszi, ő az a fajta srác, aki két lábbal a földön jár, és egyáltalán nem büdös számára a munka. Komolyan kiveszi a részét a termesztésből, naponta vizsgálja a termőföldet, konferenciákra jár újabb és újabb trükköket ellesni a vállalkozásához. Utóbbinak neve is van: Belushi Farm, és egész Oregon-szerte kaphatóak termékei, illetve más amerikai államokban, ahol ez legális.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Belushi’s Farm (@belushisfarm) által megosztott bejegyzés, Okt 10., 2019, időpont: 2:33 (PDT időzóna szerint)

Mi ezzel a célja?

Elsősorban nem a pénz, legalábbis ezt mondja Belushi. Erre egy kórházi látogatás alatt döbbent rá. Míg a váróban ücsörgött, egy férfi hosszasan figyelte őt a folyosón. Végül odalépett hozzá, hogy elmeséljen valamit. Kiderült, hogy a férfi Irakban szolgált felcserként, poszttraumás stressz szindrómával kezelik hosszú évek óta.

Azt mondta, olyanokat látott, amelyeket senkinek nem szabadna. Nem tud sem a feleségével, sem a gyerekeivel beszélni, sőt még csak nem is alszik. De hogy a mi cégünknél készült fű legalább segít neki a fájdalom csillapításában. Mondtam neki, hogy azt nem én készítem, erre ő mégis megköszönte, mert én vagyok a cég feje. Akkor állt össze bennem a kép, hogy itt nem a pénz a lényeg, hanem hogy valódi segítséget kapjanak ezek az emberek.

A színésznek egyelőre rövid távú céljai vannak: olyan gyógyászati termékeket akar létrehozni a marihuánatermesztéssel, amelyek segíthetnek bizonyos csoportoknak. Mint Belushi jelzi, a kannabisz nem csak a PTSD-ben segít, de csökkenti a szorongást, az alvászavart, a fej- és hátfájást és még a kreativitást is fejleszti. Szerinte nagy baj, hogy a betegek többsége még mindig azokat a termékeket keresi, amelyek a legmagasabb tetrahidrokannabinol nevű hatóanyaggal vannak ellátva, szerinte ennyire nincs szüksége a szervezetnek.

Itthon egyelőre nem lesz legális Miközben a világ számos országában már legális az orvosi célú marihuána, Magyarországon még a közelében sem vagyunk ennek. Ungár Péter országgyűlési képviselő érdeklődött erről, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere szerint „a magyar jogi szabályozás a témában egyértelmű, a kormány álláspontja tiszta és világos, ezen változtatás nincs folyamatban”.

Belushi szeretne profitot is a cége számára, de inkább az a fontos, hogy az alkalmazottait fizetni tudja, ők ugyanis családos emberek, akik lakás- és autóhiteleket törlesztenek. Ahogy meséli, nem aggódik az anyagi dolgok miatt, mert eddig úgy alakult az élete, hogy csinálhatott bármit, előbb-utóbb jött a pénz is.

A főiskolán jól szórakozott a színtársulatban, mert tudott csajozni, aztán a semmiből kapott egy SNL-szerepet. Mindezeket figyelembe véve olyan dolgokra irányítja figyelmét, melyek szórakoztatóak: „A kannabisz ezt teszi velem, jól szórakozom és elégedett, elkötelezett vagyok. Érdekel ez az egész. Mondjak még valamit? A pénz is jön majd.”

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Belushi’s Farm (@belushisfarm) által megosztott bejegyzés, Jún 17., 2019, időpont: 8:47 (PDT időzóna szerint)

Az interjúban elmesélte, tisztában van vele, hogy sikeres színészként, zenészként kiváltságos helyzetben van a kannabisztermesztést illetően, de úgy véli, a hírességeknek, akik szintén beszállnak ebbe az iparba, a nagyobb jót kellene nézniük, nem a saját meggazdagodásukat. Meglátása szerint lehetőségük van jobbá tenni ezt az iparágat, hogy az embereket segítsék, így eltüntetve az utcáról az olyan tudatmódosító szereket, mint a kokain.

Mindannyian próbálunk kavicsot dobni a tóba, hogy felzavarjuk a vizet, magunkra irányítva a figyelmet. Ha híresebb vagy, akár egy sziklát is beledobhatsz, ez pedig nagy felelősség

– vélekedik a mostani szerepéről.

A farmmal kapcsolatos munkálatok mellett a lakóhelyét is csinosítgatja, támogatja. A környezetében lévő városokat és falvakat igyekszik anyagilag támogatni: Medfordban például (ez húszperces autóútra van a farmjától) újjáépíttet egy történelmi jelentőségű színházat, de egy tűzvészben tropára ment Eagle Point-i malmot is a saját pénzén renováltat. Úgy véli, testvérének egészségügyi gondjai voltak, látott egy-két rohamot is rajta, a kemény kábítószer-használat pedig öngyilkossági kísérlet lehetett John Belushinál. Aykroyd véleményét osztja a témában, aki szerint ha az idősebb Belushi orvosi marihuánát szívott volna, a mai napig élne.

Mindenesetre James Belushi azt vallja, ha a termesztéssel tud egy kis békét és egészséget vinni a világba, boldogan fog meghalni.

Ez pedig a lehető legnagyobb „profit” lenne számára testvére tragikus halála után.

Kiemelt kép: Instagram.com/belushisfarm