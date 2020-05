Csak úgy úsznak a munkában a válóperes ügyvédek a koronavírus miatt

Talán nem meglepő, de a The Daily Mail szerint a briteknél nem panaszkodhatnak a válóperes ügyvédek a munkahiányra: a több hetes összezártság után nagyon sok házaspár érte el azt a pontot, amikor már bárkivel szívesebben töltenek el időt, mint egymással, és legtöbben be is adják a válópert. Ugyanígy megnőtt a párterapeuták iránti kereslet is.

Érdekes, hogy az oldal által megkérdezett brit ügyvédek szerint, mivel a családok dinamikája nagyon megváltozott, leginkább este vagy kora reggel kell dolgozniuk, amikor a gyerekek vagy a házaspár másik tagja alszik, és a válni kívánó fél vagy felek nyugodtan tudnak beszélni.

A kijárási korlátozások elején a Google a válással kapcsolatos keresésekben 30 százalékos csökkenést mért, de a számok hamar visszakúsztak, miután a párok több hetet összezárva töltöttek egymással. Szakértők szerint a kezdeti csökkenés azért lehetett, mert a kényszerű helyzetben

a válás szélére sodródott házaspárok úgy érezhették, hogy az ügyintézésnek majd a járvány után állnak neki.

A szakértők abban is megegyeznek, hogy a koronavírus-járvány rengeteg szakítást és válást hoz majd, így a statisztikák meg fognak ugrani a kijárási és gazdasági korlátozások teljes feloldása után.