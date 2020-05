A válást fontolgatja egy nő, mert párja szülei a szomszédba költöznek

Úgy érzi, ez túl sok lenne neki.

A váláson vitatkozik egy nő a férjével, miután a párja szülei a szomszédjukban vettek házat, és mert attól tart az „ítélkező” rokonok tönkreteszik a család boldogságát – írta a FOX News a Mumsnet egyik fórumozójának bejegyzése alapján.

Amikor a mellettünk levő ház eladóvá vált, a férjem szülei érdeklődni kezdtek iránta. Felújításra szorul, emiatt sose gondoltam volna, hogy meg is veszik

– írta a Lotsofluv felhasználónevű nő.

De megvásárolták, és munkásokat is találtak, akik felújítják, úgyhogy most noha még a régi házukban élnek, heti legalább egyszer elautókáznak oda, ami egy órás utat jelent nagyjából.

Elrontja z egész napomat, mert elvárják tőlünk, hogy menjünk át, köszönjünk, csináljunk nekik teát, használhassák a mosdónkat stb. Tudom, hogy ez nem valami hatalmas valami, de ez akkor történik, amikor lazulós napom van. Nem akarok be nem jelentkezett embereket szórakoztatni

– írta a jelenről, és a jövőtől csak még inkább tart Lotsofluv. Hogy majd állandóan beszélgetni kell velük, hogy nem tisztelik majd az ő személyes terét.

Ez arra késztet, hogy elváljak a férjemtől, akivel jó a kapcsolatom

– folytatta a háromgyerekes nő, aki szerint az anyósa kifejezetten „fontoskodó”.

Úgyhogy meg is kérdezte a többi felhasználótól, hogy szerintük irracionális dolog, ha ilyenek miatt aggódik.

A kommentekben kérdések is érkeztek, ezekre válaszként Lotsofluv azt is tudatta, hogy őt nem kérdezték meg a vásárlás előtt, hogy nem bánná-e ha odaköltöznek, valamint azt is, hogy a férje rokonságával egész jól kijön alapvetően, de nem érzi túl otthonosan magát közöttük, mert nagyon bíráskodóak, hogy hogyan tartják mások tisztában a házukat, hogy mit adnak a gyerekeikre és így tovább.

A férje mindeközben nem aggódik, mert szerinte a szülei nem fognak olyan sok vizet zavarni. Ezzel kapcsolatban a feleségnek kétségei vannak.

A hozzászólók egy része osztja a feleség véleményét,és semmiképp nem találják jó ötletnek az anyósék költözését a szomszédba, mások szerint ugyanígy kellemetlen, ha a felnőtt gyerek költözik a közelbe.

