Szinetár Dóra nem érti azt a hisztérikus rettegést, amit sok ember produkál a koronavírus miatt

A színésznő a gyerekivel és a szüleivel él egy házban, így ők a karantént is együtt töltötték. Szinetár Dóra Várkonyi Andrea kérdésére válaszolva elmondta, hogy igyekeztek otthon maradni, maszkot viseltek, ha mégis kimozdultak és kezet mostak, amikor hazaértek, de nem aggódták túl a helyzetet. Szerinte ugyanis nem volt miért.

Biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon rossz és veszélyes és kellemetlen vírus, de én azért azt gondolom, hogy a józan ész fontos lenne, hogy az emberekben megmaradjon. Azt a fajta – és mindenkitől elnézést kérek, mert nem ítélkezni akarok – hisztérikus, sci-fi rettegést, amit sokan tudnak produkálni attól, hogy most van egy vírus, ami valóban követel egy kicsit több áldozatot, mint általában a tavaszi influenza, de lássuk be, hogy nem sokkal többet. Bárki bármit mond, a számok azok tények. Természetesen odafigyelünk és vigyázunk, de a józan ész határain belül, mert én azt gondolom és ezt bátran hangoztatom is, hogy semmi nem olyan kártékony és veszélyes, mint a félelem. Azt gondolom, hogy nem tudok annál rosszabbat tenni, mint hogy rettegek 0-24 órában