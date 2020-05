Britney Spears ikonikus piros latex overálját az utolsó pillanatban hozták össze

Eredetileg mást terveztek.

Az énekesnő Oops, I did it again című dala már 20 éves az idén, de még mindig ez Britney Spears egyik legnépszerűbb zenéje. És nem csak a dalt nem tudjuk elfelejteni, hanem azt a piros latex overált sem, amit a klipben viselt. A Vogue magazin az évforduló alkalmából felhívta a videó egykori stylistját, Estee Stanley-t – aki Spears mellett egyébként az *NSYNC tagjait is öltöztette akkoriban – , hogy meséljen a munkáról.

Azt akartuk, hogy minden szexi legyen és monokróm

– mondta Stanley, aki fehér és fekete szetteket rakott össze Britney Spearsnek, a táncosokat pedig ezüstben képzelték el.

A fő darabot mégsem tudták kiválasztani, ezért Michael Bush jelmeztervezőhöz fordultak segítségért, aki egy este alatt dobta össze az azóta ikonikussá vált piros latex kezeslábast.

Stanley persze aggódott, amikor meglátta, mert tudta, hogy az énekesnőnek elég sokat kell táncolnia benne. Félelme pedig nem is volt alaptalan, hiszen Britney Spears úgy izzadt az overál alatt, mint örömlány a templomban, de ez a végeredményen egyáltalán nem látszott.



Kiemelt kép: YouTube/Britney Spears