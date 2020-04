Britney Spears koronavírus-kompatibilissé tette leghíresebb dalát

Hit me baby one more time!

Nincs ember a Földön, aki ne ismerné Britney Spears …Baby One More Time című slágerét, ami az énekesnő talán legismertebb dala. Ahogy a dalban énekli: A magányom megöl engem… Ezt írta át most úgy: A magányom megment engem… – utalva a házi karanténra és arra, hogy mindenki maradjon otthon inkább, megfékezve a vírus további terjedését. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Britney Spears (@britneyspears) által megosztott bejegyzés, Ápr 7., 2020, időpont: 2:31 (PDT időzóna szerint)