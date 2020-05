Közben a YouTube videója első pár percében egy gyrossal küzd meg.

Felkerült a Pumped Challange új része YouTube csatornájára, ahol szó van arról is, hogy elmarad a kedvenc fesztiválja, a Balaton Sound, ami Pumped Gabo természetes közege és ahol a karrierje is indult. Annyira nincs elkeseredve és pozitívan áll a nyár gondolatához, vigasztalja a tudat, hogy ott vannak a barátai és az edzőtermek is újra kinyithatnak. a videót egyébként azzal indítja, hogy három percen keresztül egy gyrost próbál elpusztítani.

Kiemelt kép: YouTube/Pumped Gabo