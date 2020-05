Daniel Radcliffe leült, majd videón felolvasott egy fejezetet az első Harry Potter-könyvből

Akár egy kiváló esti program is lehet ezt végighallgatni.

Útjára indult a Harry Potter at Home nevezetű kezdeményezés, ami arról szól, hogy különböző hírességek videóban olvasnak fel J. K. Rowling kultikus regényeiből, hiszen az olvasás kitűnő program a karanténban. A Harry Potter és a bölcsek köve című könyvvel kezdődött a projekt, egyébként David Beckham, Stephen Fry és Dakota Fanning is beszálltak a projektbe, na meg persze Daniel Radcliffe is, kvázi meglepetés gyanánt.

Rögtön ő kezdte el az első fejezetet, amit 25 percen keresztül olvasott, IDE kattintva meghallgathatjátok.

Itt meg egy előzetes:

