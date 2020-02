Szívecskés folttal a fején született a Valentin-napi borjú

Éppen Valentin-napon jött világra az a különleges borjúcska az írországi Antrimben, akinek a homlokán egy tökéletes szív alakú folt terül – számolt be róla Ladbible. A Jersey szarvasmarha fajtájú állatot sílusosan „Be My Valentine” névre keresztelték el a farm tulajdonosai, akik meglepődve fedezték fel az egybeesést a dátum és a borjú egyedi mintája közt. James McAuley farmer elmondása szerint az állat maga is csupaszív, azóta remek játszótársa gyermekeinek, Jacknek, Emilynek és Harrynek.

Has to be the best love story around today! Calf born on McAuleys farm in Bushmills this morning with a perfect heart on its head! 💖 pic.twitter.com/kgcTSstEoh

— Steven McAuley (@McAuleySteven) February 14, 2020