Óriási kommentháború indult: melyik veszekedő utasnak volt igaza a repülőn?

Már megint két táborra szakadtak az internetezők. Ezúttal nem egy ruha vagy egy cipő színén megy a vita, hanem egy sokkal inkább életszagú konfliktushelyzetről, olyanról, ami már mindenkivel megesett, akár repülőn, akár távolsági buszon.

A kommentelők azon vitatkoznak, hogy melyik utasnak volt igaza az American Eagle légitársaság New Orleansból Charlotte-ba (Észak-Karolina) tartó járatán.

Vajon az utolsó előtti sorban ülő Wendi Williamsnek, aki hátrahajtotta az ülését, ezzel jelentősen beszűkítve az utolsó sorban ülő férfi „mozgás”terét? Vagy az utolsó sorban ülő férfinak, aki – miután a nő nem volt hajlandó visszaállítani az ülését – kisebb-nagyobb ütésekkel folyamatosan lökdöste az előtte ülőt.

Nézzék csak:

This video has the internet legitimately divided .

Dude is in the last seat on the plane. Seat doesn’t recline.

Hers does. And she reclines.

He’s upset, and is punching her seat incessantly— so she records.

Who is right?!

Who is wrong?!

See you at 7p on #FOX5LION@fox5dc pic.twitter.com/jjjTLLwvEc

— Marina Marraco (@MarinaMarraco) February 12, 2020