A lehető leghülyébb megoldást választották a floridai drogcsempészek

A floridai rendőrök elfogtak két drogcsempészettel gyanúsítható férfit, amikor gyorshajtás miatt megállítottak egy autót az I-10-es autópályán. Az autóban ugyanis találtak két táskát, amiben már ránézésre gyanús volt, hogy esetleg drogok lehetnek – jelentette a helyi sajtó.

A gyanút az kelthette fel, hogy a táskákon az alábbi felirat szerepelt:

A Santa Rosa megyei seriffhivatal a közösségi oldalain tett közzé fényképet a fogásról, valamint a táskákról, azzal a szöveggel, hogy „ne csempéssz illegális narkotikumokat drogokkal teli táska feliratú táskában”.

Santa Rosa K-9 Deputies recently assisted FHP on a traffic stop on I-10 where a large amount of narcotics were…

A rendőrség közlése szerint a táskákban 75 gramm amfetamint, 1,3 kilogramm GHB-t, 3.6 gramm fentanilt, egy gramm kokaint és 15 MDMA tablettát találtak – írta a CNN.

A traffic stop for unlawful speed on I-10 yesterday bagged two drug traffickers and their not so inconspicuous drug paraphernalia. Troopers seized meth, GHB, cocaine MDMA and fentanyl. Thanks to the Santa Rosa County Sheriff’s Office for the assist. @FLHSMV pic.twitter.com/Fu3ASymrtL

— FHP Panhandle (@FHPPanhandle) February 3, 2020