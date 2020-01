Nem a farokmérettől függ a női orgazmus mennyisége

Mennyire van szerepe a pénisz méretének abban, hogy van-e orgazmus a nőnek szex közben vagy sem? Az erről keringő tévhitet tényekkel oszlatjuk el, hiszen többezer nő közösen nem hazudhatja ugyanazt.

Több évtizede hangsúlyozottan szerepel rengeteg könyvben és cikkben az a tény, hogy a nők orgazmusa, élvezetének mértéke nem függ attól, mekkora a férfi péniszének mérete. Ennek ellenére számtalan komment, Facebookon, Instagramon írt megjegyzés nap mint nap azt sulykolja a férfiak fejébe, hogy a nőknek fontos és számít a méret, ettől teszik függővé a jó szexet, az orgazmus megélést. Szexterápiás üléseken is rendszeresen felmerülő tévhit, amit nehezen lehet eloszlatni.

Az anatómiai ismeret elengedhetetlen

A női testben a hüvely igen rugalmas szerkezet, izgalom hatására az egyébként átlagosan 6-8 cm hosszú testrész megtelítődik vérrel és megduzzad, nyúlik, széltében és hosszában is kitágul. Azonban ez a tágulás nem a végtelenbe történik, hanem érthetően anatómiailag korlátozott, tehát egy 27 centi hosszú, 5 centi vastag férfi nemi szervet igen nehezen lehet beletuszkolni. (Körülbelül ezek azok a méretek, amiket a pornó elhitethet sok fiatal fiúval.) Emellett azt is fontos tudni, hogy az úgynevezett hüvelyi orgazmus valójában a csiklónak köszönhető. A csikló kívülről egy kicsi pontocskának tűnik, azonban belül egészen hosszan folytatódik – képet erről ide kattintva találni –, izgalom hatására pedig megduzzad. Ezen szervünkben összesen 8000 idegvégződés van, ami kétszer annyi, mint a pénisz makkjában. A csiklónak komoly szerepe van a behatolással megélt orgazmushoz, pontosan a sok-sok idegvégződés miatt. A hüvelyben belül kevés idegvégződés van, a szülés iszonyúan fájdalmas is lenne, ha belül még legalább 4-5000 idegvégződés lenne.

Az orgazmust szex közben nem minden nő éli meg

A nők orgazmuskészségét előszeretettel vizsgálják a kutatók, és nem egy felmérésből kiderült, hogy a nők jelentős része pusztán csak a behatolással nem tud orgazmust megélni. Egy brit kutatás eredményei szerint az 1250 megkérdezett nők 80 %-a arról számolt be, hogy pusztán csak a penetrációval nem tudják megélni a tetőpontot, nagy hányaduknak szüksége van a csikló stimulálására. Eszerint a kutatás szerint hétből egy nő fájdalmat él meg szex közben. Ezeket nem egyetlen egy nő mondja vagy kommenteli valaki kérdése alá Facebookra, hanem szexuálpszichológusok, szociálpszichológusok szakmaiságára alapozott kutatás támasztja alá, több mint ezer nő véleményét közvetítve. A felmérésből az is kiderül, hogy a megkérdezett nők 70%-a élt már meg többszörös orgazmust, és ha összerakjuk ezt a tényt azzal, hogy a nők nagyjának szüksége van a csikló izgatására, akkor feltételezhető, hogy a többszörös orgazmus a csikló stimulálásával érhető el.

A csiklót a behatolással együtt erősen ajánlott simogatni, vagy olyan szexpózt választani, amiben behatolás közben a csiklót is éri inger a mozgással, súrlódással.

Ha a partnernek megfelelő a méret, akkor az a legfőbb vélemény

A heteroszexuális nők többsége egy 2006-os kaliforniai kutatás szerint egyáltalán nem panaszkodik a partnere méretére, sőt. A heteroszexuális nők és homoszexuális férfiak körében végzett felmérés szerint a megkérdezett nők 85%-a tökéletesen elégedett partnere péniszméretével. A felmérések egyértelműen azt támasztják alá, hogy az az általánosítás, miszerint a női orgazmus mennyisége és megléte attól függ, mekkora a péniszméret, butaság. A hibás hiedelmek, a rosszindulatú megjegyzések, a kamu profilokról írt badarságok sokat árthatnak azoknak a férfiaknak, akik teljesen átlagos mérettel rendelkeznek és amiatt szoronganak. A kispénisz komplexusban szenvedők általában fiatal felnőtt férfiak, akiknek az életében nyomós szerepet játszott a pornónézés és maszturbálás. A baj ezzel az, hogy bárki, aki meggyőzi magát arról, hogy a nők többsége hazudik, és igenis csak a méret számít az orgazmus szempontjából, hajlamos mindezt tényként kezelni.

A kérdés minden esetben az, hogy a partner, a szerelmes társ elfogadja-e olyannak, minden tökéletlenségével együtt. Ha igen, akkor nem számít, mennyire hasonlít más (pornóban látott) férfiak péniszméretéhez, annak formájához, külleméhez. A közösségi médiában gyakori, hogy tévhitek keringenek bármilyen témában, de jó tudni, hogy a kutatások minden esetben több nő véleményét mutatják, nagyobb merítés és fontosabb tény, mint egy lájkvadász komment vagy kérdés.