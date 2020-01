Szakítás után sokaknak nehéz lehet újra szexelni

Normális, ha valaki szakítás után akár hónapokig sem bír másra gondolni? Oké, hogyha lemondja a randikat, ha halogatja a találkákat? Szakítás, válás után mennyi időnek kell eltelnie, hogy lefeküdjünk valakivel? Többek közt ezekre a kérdésekre is választ adunk.

Amikor véget ér egy olyan kapcsolat, amiben bíztunk, amiről azt hittük, van jövője, amiben jó esetben mindig, rosszabb esetben csak korábban volt nagyon jó a szex, biztos, hogy egy darabig a szex mint olyan, eszébe se jut az embernek. Éveken keresztül megosztjuk egymással a legintimebb gondolatainkat, közös szokásaink lesznek, egy csapat vagyunk, majd ez hirtelen megszűnik, vége. Nagyon tud hiányozni még akár a másik idegesítő röhögése is, a közösen töltött vicces percek, azok az intim pillanatok, amiket csak mi ketten tudtunk együtt megélni, senki másnak nem beszéltünk róla. Ez az, ami miatt a kétségbeesés és a magány lesznek az uralkodó érzéseink. Amire pedig egyáltalán nem vagyunk felkészülve, az a szexuális élet újrakezdése. Egyeseknek kifejezetten ijesztő is lehet ebbe belegondolni, persze természetesen vannak olyanok is, akik épp szexszel űzik el a magányosság érzését, azzal próbálják meg kezelni lelki sebeiket.

Idő, idő, idő

A szex intim dolog, amiben érzelmileg közel kerülünk valakihez, és ez akkor is így van, ha csak egyéjszakás kalandról van szó. Örök emlék marad, amire évek múlva is vissza tudunk gondolni. Normális, ha félelmetesnek tűnik ilyenkor a szex, hiszen a jó szexuális élet egy párkapcsolatban önbizalmat adhat, bizalmat és harmóniát teremthet. Időt kell adni magunknak arra, hogy megérkezzen a gondolatainkba a vágy. Lehet, hogy hónapok is eltelnek, de meg fog történni, hogy elkezdünk vágyni a szexre. Azoknak, akik hosszú ideje csak egy bizonyos emberrel feküdtek le (ráadásul úgy, hogy egymásnak az első partnerei voltak), különösen nehéz lehet arra gondolniuk, hogy egy idegennel kellene szeretkezniük. A szakítás a szexualitással kapcsolatos önbizalmat levághatja, és újra fel kell építeni magunkat ezen a téren is.

Normális, ha a Tinderen megbeszélt randi sem érdekel

A szakítással járó gyászfolyamatban az egy mérföldkő, amikor kiderül, hogy az exnek már van párkapcsolata. Ilyenkor általában jön egy kisebb hisztiroham, még nagyobb magunkba fordulás, majd elindulnak a gondolatok abba az irányba, hogy végleg vége, nincs már remény az újrakezdésre, a volt partner továbblépett, lehet, hogy nekünk is ezt kellene. Ebben a szituációban segítségnek tűnhet a Tinder, amin keresztül némi önbizalmat mindenképpen lehet szerezni a szakítás utáni gyászfolyamatban. Megérkeznek a matchek, a lájkok, jönnek az első üzenetek, és idővel elérkezik mindenki oda, hogy megbeszél valakivel egy randit. Csakhogy ez még mindig félelmetes gondolat lehet, hiszen a sok-sok együtt töltött évnyi szép emlék, a bizalom, az intimitás továbbra is eltűnt, vége lett, elmúlt a kapcsolat. Ha ebben a szituációban valaki úgy dönt, hogy nem megy egy randira, hogy nem válaszol a másik üzeneteire, teljesen érthető.

Komfortzóna lehet az egyedüllét

Ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy ténylegesen elmenjünk randizni, arra van szükség, hogy a saját komfortzónánkból kilépjünk. Szakítás után hónapok is eltelhetnek egyedül, és lehet, hogy a szex maga hiányzik, de az, hogy bárki mással randizzunk, már egy kényelmetlen helyzetet jelenthet, amit inkább elodáznánk. Minél tovább. Ebben benne van a csalódástól való félelem, az az érzés, hogy mi van, ha nem tetszik eléggé a randipartner, vagy esetleg mi nem tetszünk neki eléggé. Meg fogunk-e felelni neki a szexben, elég-e mindaz, amit nyújtani tudunk. És az is benne van, hogy kényelmesebb a bánatban lenni, mert még tényleg nincs itt az ideje a továbblépésnek. Azt, hogy ki, mennyire tudja elviselni a szakítást, befolyásolja az is, mit hozunk otthonról, az eredeti családból. Ha a kötődési minta bizonytalan, akkor a szakítás nehézzé is válhat, és akár segítségre is szükség lehet a gyászfolyamatban.

Biztos, hogy lesz szex valaki mással

Az összetört szívnek valódi gyógyír lehet az az érzés, hogy valaki vágyik rá, valaki vonzónak tartja, éppen ezért a szex szakítás után (mindenkinek a maga tempójában) jó döntés. Lehetséges, hogy akár egy év is eltelik úgy, hogy ez nem történik meg, nem szabad a környezetünk tanácsaira hallgatni, az a jó, ha saját belső érzéseinket követjük. A libidó helyreállításában segíthetnek az erotikus könyvek, ha pedig a válás, szakítás nehezen zajlik, érdemes naplót írni az érzéseinkről ezzel kapcsolatban. A szexuális fantáziák, a plátói vonzódások újra bekerülnek a mindennapokba.

A bizalom miatt lehet nehéz újra ismerkedni

Lefeküdni egy idegennel, elmenni vele vacsorázni azért tűnik ijesztőnek, mert újra meg kell teremteni azt a bizalmat, amiben képesek vagyunk megnyílni. Azt a közeget, ahol a kölcsönösség, az intimitás újra kialakulhat. A szakítás azért fáj piszkosul, mert a kötődésünk megmarad akkor is, ha a szerelem elmúlt. Azonban ezt a kötődést át tudjuk vinni egy új kapcsolatba, amit úgy tudunk a legjobban táplálni, ha időt adunk a kapcsolatnak a kibontakozásra. A több randi, a sok-sok beszélgetés, egymás megismerése segít a bizalom kialakításában – a bizalom nem olyan, amit csak úgy odaadunk egy idegennek találomra, hanem olyasmi, ami szép lassan alakul ki.