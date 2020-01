Bagdi Enikő visszament dolgozni a gyorsétterembe

A 2019-es X-Faktor legtovább jutott női előadója nagyon megsértődött a kiesése után, az interjúkon sem jelent meg, de Bagdi Enikő mostanra lenyugodott. Feketére változtatta a tehetségkutatóban vörösre festett haját és visszament dolgozni abba a gyorsétterembe, ahol a műsor előtt is dolgozott. Emelett azért nem akar lemondani az éneklésről.

Az éneklést semmiképpen nem szeretném abbahagyni, próbálkozom ezután is, és remélem, hogy továbbra is sok fellépésem, koncertem lesz. Emellett viszont szerintem nem ciki, ha van az embernek egy állandó munkája is, ami biztonságot jelent