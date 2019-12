Übereli az eredeti videót?

A nagy hírt már tudtuk. Mariah Carey elmondta, hogy december 20-án érkezik minden idők legismertebb karácsonyi slágerének, az All I Want For Christmas is You-nak az újraforgatott videóklipje, amit a dal 25. születésnapja alkalmából készítettek. És most is van:

Kiemelt kép: YouTube/Mariah Carey