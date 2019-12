A 2019-es karácsony a legjobb karácsony, mert Mariah Carey új klipet csinált az AIWFCIY-hoz

Huszonöt éves A Karácsonyi Dal, ezt tényleg meg kellett ünnepelni egy új videóval.

1994-ben Mariah Carey készített egy karácsonyi albumot, azzal együtt pedig megírta A Karácsonyi Dalt is, vagyis az All I Want for Christmas Is You-t, ami idén, vagyis 25 évvel a megjelenése után érte el a Billboard 100-as listájának az első helyét.

De még ezt a csodás hírt is lehet tetézni egy sokkal csodálatosabbal, méghozzá azzal, hogy Mariah Carey készített egy új videóklipet az AIWFCIY-hoz!!

Egyelőre csak egy részletet mutatott belőle az Instagramján:

A teljes videót december 20-án teszi közzé YouTube-on, addig meg lehet számolni a perceket.

