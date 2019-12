Köze van a leghíresebb számához.

25 éve jött ki az All I Want For Christmas Is You, ami a Last Christmas mellett talán a világ legtöbbet játszott karácsonyi dala. Mariah Carey most mérföldkőhöz ért, ugyanis a Billboard Hot100-as listáján hivatalosan is első helyre ért a dala.

Ez pedig nem jött össze az énekesnőnek 25 év alatt,

ami egészen hihetetlennek tűnik. Ő maga csak ennyit írt a poszthoz:

Végre! Megcsináltuk!

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mariah Carey (@mariahcarey) által megosztott bejegyzés, Dec 16., 2019, időpont: 10:31 (PST időzóna szerint)

Nem hagyhatjuk ki:

Kiemelt kép: YouTube.com/JustinBieber