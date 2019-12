Életükben ez a harmadik alkalom.

A híradós már azzal is sokat várt, hogy születésük után megmutassa a nyilvánosságnak a gyerekeit. Egészen konkrétan egy egész évet. A celebeknél kötelező kör letudása után azonban nyolc évig egyetlen fotót sem posztolt róluk. Tavaly májusban tört meg a jég és most másfél évvel később a Best magazin ünnepi kiadásában újra kamera elé állt velük. Szonja és Matyi már tíz évesek.

Kiemelt kép: Best