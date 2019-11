És te mit szeretsz az ágyban?

Hogy jobban megértsük a saját testünket, a saját működésünket, gondoljuk végig, hogyan írnánk le egy idegennek, mi az a szex, olyasvalakinek, aki nem tudja, sosem hallott róla. Milyen dolgokat, cselekvéseket tennénk a mondatainkba? Már ez is eggyel közelebb visz a címben feltett kérdés megválaszolásához.

Sokan nem is tudják igazán megválaszolni, hogy mit szeretnek az ágyban, vagy ha megtennék, akkor általában az orgazmusokra fókuszálva vagy az ilyen-olyan fétisekre, egyebekre gondolnak. Annak ismerete, hogy mire vágyunk az ágyban, mit szeretünk és élvezünk a szexben, nagyban hozzájárulhat a pozitív szexuális élményhez. A szexuális önismeret fontos és szükséges tehát, muszáj tudnunk, hogy mi indít be az ágyban.

A fantázia segíthet ennek felfedezésében

Bárki, akinek nehéz megválaszolnia a kérdést, mit szeret az ágyban, érdemes lenne végiggondolnia, hogy ha ő maga rendezne egy erotikus filmet, milyen forgatókönyv szerint haladna, mit tenne bele kötelezően. Mennyi és milyen csók lenne benne? Mennyi simogatás? Ruhák maradnának vagy sem? A szexpózok, a szex utáni viselkedés is beszédes, és az is, hogy mi lenne a helyszín. Már ezek is rengeteget megmutatnak abból, hogy mit is szeretünk. Ha valaki fehérneműs jelenetet képzel el egy dél-franciaországi hotel erkélyén, ahonnan végül az ágyban köt ki a két főszereplő, akkor például kiderülhet, hogy a látvány mindenképpen beindítja, hogy kényelmes helyen, ágyban szereti csinálni.

A korábbi jó élmények is

Elevenítsük fel, hogy a korábbi partnerekkel mit is élveztünk nagyon az ágyban. Bárhogyan is alakultak azok a kapcsolatok, bárki bántott meg bárkit vagy került anyagi zűrzavarba, a közös szexuális élmények az elején biztos, hogy jók voltak. A pózok, a helyszín, a ruhák, hogy mit is csináltunk a jó szexek előtt (randi, kirándulás, sportolás stb.) rávilágíthatnak arra, hogy mit élvezünk valójában az ágyban. Természetesen ha a kamaszkori nagy szerelmünkkel nem volt hova menni és maradt valamelyik park, de ma már ez elképzelhetetlen lenne, akkor ezt ne vegyük bele a képzeletbeli listába.

A maszturbálás a saját testi reakciókra is rávilágíthat

A szexuális önismeret abból áll, hogy megismerjük a saját testünk válaszreakcióit az érintésekre. Ezt bátran megtehetjük biztonságos körülmények között egyedül is, lehetőleg mindenféle segédeszköz nélkül. Valamilyen olaj vagy síkosító hasznos lehet, de ennél ne legyen több kéznél. A test több részét is különböző módokon érintsük meg, minden érintésnél figyeljük a reakcióinkat, például, hogy van-e libabőr, jó érzés-e vagy semmit nem vált ki. A mellek környékét (férfiaknál is), az oldalsó részt, a köldök körüli területeket és a combok belső részét is simogassuk végig. Fejben játszadozzunk valamilyen fantáziával, és megtanulhatjuk azt is, hogyan legyünk jelen a saját testünkben, a saját bőrünkben.

A nyitottság, a kísérletezgetések mindig jók

A fantáziában olyan dolgok is szerepelhetnek, amiket a valóságban nem szeretnénk megélni, mégis, izgató ezekre gondolni. Azonban vannak olyan fantáziák, amiket jó lehet kipróbálni, például ilyen a hármasszex vagy esetleg egy swinger klub látogatása. Nem biztos, hogy ezek valójában ott és akkor valódi élményt nyújthatnak, de akár valami jó is lehet belőle. A szerepjátékok is ilyenek, nem fontos azonnal jelmezbe öltözni, eleinte elég ha például azt próbáljuk ki egymással, hogy milyen lenne ha eljátszanánk egy hotel bárjában, hogy idegenek vagyunk. Ismeretlenként felszedni egymást több tízéves házasságban is izgalmas estének ígérkezhet, szóval bátran próbálgassuk a fantáziánkat és ami tetszik, azt később gyakoroljuk rendszeresen.

Minden, amit szeretünk az ágyban, az általában az egyszerű dolgokból indul ki, a szexben kedvelt dolgokról nem szabad, hogy azonnal az extrémebb dolgok ugorjanak be. Párkapcsolatban ha még sosem volt terítéken az anális szex, és csak az egyik fél vágyik rá, a másik pedig elzárkózik, azt nem igazán lehet választ adni a kérdésre, mit szeretünk az ágyban, hiszen nem próbáltuk ki sosem együtt. Ebből kiindulva azokat a tényeket vizsgáljuk meg, amik megtörténtek, és a válaszokat abból a szempontból közelítsük meg, hogy melyik három szex volt együtt a legjobb, és miért élveztük azt annyira? Hogyan viselkedtünk egymással, hol voltunk, mit csináltunk előtte? Ezek a kérdések segítenek abban, hogy párban megtaláljuk a közös utat a szexben. Ez csak akkor segítség, ha egy kicsit leült a kapcsolat és mindketten szeretnének érte tenni. Ha azonban több mint 4-6 hónapja egyáltalán nincs szex, vagy valamilyen probléma van (merevedés, szex közbeni fájdalom satöbbi), akkor érdemes felkeresni egy szexuálterapeutát.