Schwarzenegger mindenkinek a kommandós iPhone-tokját mutogatja

Bezzeg az influenszereknek naponta tíz dolgot küldenek, de Schwarzinak a Terminátor-filmre is kommandós tokkal kellett mennie.

Pár hete írtunk arról, hogy a Kommandó című Schwarzi-film egyik jelenetét felhasználva készült telefontok annyira telitalálat volt, hogy rákerült Arnold Schwarzenegger telefonjára is. Merthogy a képen, ami a tokot díszíti, Schwarzenegger látható egy vállról indítható rakétával, aminek vége pont az új iPhone kamerájához illeszkedik.

Schwarzenegger már megmutatta ezt egyszer, most meg elvitte a Terminátor: Sötét végzet tokiói premierjére is, ahol ismét nem tudott betelni a dologgal. Valaki készíthetne neki egy terminátorosat is:

A szettje meg mennyire menő volt már!

Kiemelt kép: Jun Sato/WireImage