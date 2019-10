Schwarzenegger telefontokján természetesen Schwarzenegger van

De legalább vicces.

Ha esetleg mindig is érdekelt, hogy mi lehet Arnold Schwarzenegger telefontokján, akkor most egy fotó megválaszolja ezt a nagyon fontos kérdést: természetesen Arnold Schwarzenegger. Találj valakit, aki annyira szeret, mint Arnold saját magát. Mondjuk legalább nagyon vicces, ugyanis a Kommandóból van rajta az a képkocka, amin rakétavetővel lő, úgy, hogy a telefon kamerája van a rakétavető helyén. Lapozva egyébként meg lehet nézni a tokot közelebbről is.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon IT HAPPENED. COMPLEX (@complex) által megosztott bejegyzés, Okt 23., 2019, időpont: 2:57 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Han Myung-Gu/WireImage