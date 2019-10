Újabb mikrofondobáló őrjöngött az X-Faktor színpadán

Nem bírta elviselni a kritikát.

A tavalyi szériában Radics Gigit találta el majdnem egy repülő mikrofon, miután Miriam kiborult a mentorok kritikájától, de az idei évadra is jutott egy őrjöngő, dobálózó jelentkező.

Most is egy női versenyző volt az, aki nem tudta elviselni, hogy az ítészeknek nem tetszett a produkciója, amire szemmel láthatóan nagyon készült, megjelenéssel legalábbis biztosan. Az önjelölt énekesnő először azt kiabálta, hogy ő színvonalat hozott, majd földhöz vágta a mikrofont. Végül még be is mutatott Gáspár Laciéknak, aki lezavarta a színpadról.

Kiemelt kép: rtl.hu