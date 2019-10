X-Faktor: Gáspár Laci végigsírta a 15 éves fiú produkcióját

A tehetségkutató válogatójára jelentkezett a 15 éves Gyetyinás Attila is, aki Máté Péter Mondd, miért szeretsz te mást? című dalával állt a mentorok elé. A produkció előtti kisfilmből, majd Gáspár Laci faggatózását követően is kiderült, hogy a fiú édesapjának énekel, aki hat évvel ezelőtt elhagyta a családot.

Haragszom rá, anya miatt, mert azért csak öten vagyunk tesók. Igazából ez a dal egy szerelmes dal, amivel jöttem, de hát ha úgy értelmezzük, akkor apukámról is szólhat

– mondta Attila, akinek a produkciója állva tapsot és négy igent kapott. Gáspár Laci pedig végig is sírta az előadást.

Az, hogy ilyen fiatalon már ilyen érzelmek vannak benned az szomorú is, de szép dolog is. Jó az, hogy ezt a zenében ki tudod adni. Ezt a dalt ilyen felfogásban még nem éltem meg, mint most. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ezt apukád látja és fel fog keresni és meg fogja újítani a kapcsolatát veled.