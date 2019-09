Feleségül ment egy fához, most fel szeretné venni a fa nevét

Bodzafáné lesz a neve.

Egy kétgyerekes brit anya megházasodott – egy fával. A harmincnégy éves Kate Cunningham családja és barátai jelenlétében esküdött örök hűséget a fának a litherlandi Rimrose Valley Parkban – mivel a fa, ugye, ott áll. Arról nem szól a Mirror cikkében a fáma, hogy a fa is kimondta-e a boldogító igent. A nő a nevét is meg szeretné változtatni: felvenné a férj nevét, a Bodzafát.

Komolyra fordítva a szót, Cunninghamnek célja volt a bizarr ceremóniával: egy elkerülő utat terveznek építeni a településen, ami veszélybe sodorna számos fát és egyéb élőlényt, erre akarta felhívni a figyelmet a házassággal az aktivista, aki mindazonáltal komolyan vette a szervezési részét a menyegzőnek, volt lánybúcsúja, esküvői ruhája, és természetesen pap is, aki celebrálta az eseményt. Utóbbi ugyan egy zenész-színész barát volt, de annyi baj legyen. A nő egyébként csaknem bigámista lett ezzel, ugyanis párkapcsolatban él, de mint mondta, barátja nagyon támogatta a döntést, sőt még segített is az előkészületekben, és gyerekei és édesapja is vele ünnepelt a nagy napon.

Cunninghamet egyébként mexikói női aktivisták inspirálták, ott ugyanis több hasonló szertartás volt már, hogy felhívják a figyelmet az illegális fakivágásokra. Cunninghamben akkor fogant meg az ötlet, amikor bejelentették, hogy elkerülő utat építenek a településre, hogy a liverpooli kikötőbe tartó fokozott forgalmat egy kicsit kikönnyítsék. A nő nem ma kezdte az aktivizmust, de azt tapasztalta, hogy a sima felvonulós demonstrációkra egyszerűen nem figyeltek elegen. Ez a mostani útépítés azért áll közel a lelkéhez, mert édesanya is légúti betegségben halt meg, és ő maga is egy tüdőbetegségben szenved – az pedig, hoyg egy nagy forgalmú utat építenének a környékre, kivágva ki tudja, hány fát, szerinte támadás az emberek egészsége ellen.

