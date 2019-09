El kellett költöznie az otthonából, mert 120 koporsót találtak a lakása alatt

Pénteken egy tampai lakóközösséget rázta meg a hír, miszerint az egyik telek alatt egy speciális berendezés segítségével 120 koporsót találtak a hatóságok – írja az amerikai Tampa Bay Times. Kiderült, hogy a szóban forgó lakásokat egy temetkezési helyre építették. A szakértők megállapították, hogy a koporsók a város első afromamerikai temetőjét képezik, így kiemelt fontosságú ügyként kezelik az esetet.

A temetőt 1901-ben alapították még a szegregációs korszakban.

BREAKING: Ground-penetrating radar has detected what appear to be more than 120 coffins under an apartment complex in Tampa, the remains of the lost cemetery revealed by the Tampa Bay Times.https://t.co/A2RufDrMaf

— Tampa Bay Times (@TB_Times) August 30, 2019