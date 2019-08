A szexben a második kör már jól megy

Ha már eljut odáig a férfi, hogy inkább kerüli a szexet a partnerrel a korai magömlése miatt, akkor érdemes lenne változtatni, mielőtt késő lenne. Vannak férfiak, akik akár 10-20 évig is húzzák a probléma megoldását, holott pár hónap alatt a kontrollt el lehet sajátítani.

A párkapcsolatomban az elmúlt pár évben semmi különös nem történt, viszont elvesztettem a kontrollt magam felett. 12 éves korom óta élek szexuális életet és soha nem volt ezzel problémám. Most egyik percről a másikra lett, és pillanatok alatt vége az egésznek. A második kör már jól sikerül, de néhányszor már ingerem sincs a szexre. Jártam orvosnál, és a vizsgálatok alapján semmi gond nincs. Ebben szeretnék segítséget kérni!

Az olvasói levelet Kálmántól kaptuk, a téma a korai magömlés lehetséges okai. Ez a téma már rengetegszer szerepelt, viszont most először kaptunk olyan levelet, amiben szó van orvosi kivizsgálásról és a második körös szexről.

A kontrollvesztés gyakran jár együtt a vágy csökkenésével

Az jó, ha olvasónk addig elment, hogy kivizsgáltatta magát orvossal, az viszont kevésbé jó, hogy már eljut időnként oda, hogy nem kívánja a szexet, tehát beindult a kudarckerülő magatartás. Több oka is lehet annak, ha 24 évesen a magömlés kontrollja nem működik. Lehet, hogy lelki oka van, és a partner vagy expartner miatt alakult ki. Az is lehet, hogy életvitelbeli probléma áll a háttérben, például rendszeres alkoholfogyasztás, és a szexuális együttlétek főleg részegen történtek a közelmúltban. Az sem kizárható ok, hogyha a maszturbálásból több van mint a szexből, hiszen a maroknak teljesen más szorítása, más az érzése, mint a hüvelynek, a női testnek. Bármelyik is legyen az ok, az egész biztos,

ha már eljut odáig a férfi, hogy nem is vágyik a szexre, és inkább kerüli, akkor érdemes szexterápiára menni.

A pár hónapos terápiás munka alatt rendkívül jó eredményeket lehet elérni, célszerű ebbe belefektetni. A péniszt át kell szoktatni, és meg kell tanulni a szorítófogást ahhoz, hogy a magömlés kontrollja működjön. Azonban a szorítófogás nem mindenkinek megy, például azok a férfiak, akik ejakuláció után erősen kiszorítják a péniszükből a maradék spermát, azoknál a makk alatti szorítófogás nem működik, másik módszerrel kell átszoktatni a testet. Az orgazmus folyamata reflexszerű, így bármikor újratanulható, nem szabad megijedni a korai magömléstől. Kezdésnek a legjobb az lenne, ha a felsorolt okokat végiggondolná olvasónk, majd pedig legalább két hétig sem önmagához, sem pedig partneréhez nem nyúlna. Helyette elalvás előtt olvasson erotikus könyveket, és igyekezzen megtartani a merevedését anélkül, hogy hozzányúlna. Ezek után lehet elkezdeni a szorítófogás megtanulását, majd partnerrel a szexet, előjátékkal, óvatos behatolással, esetleg az élvezés előtti pillanatban a mozgást leállítva.

A párkapcsolati problémák is megjelenhetnek a szexuális életben, és előfordulhat, hogy közvetve a partner az oka a korai magömlésnek. Ha régóta féltékeny a nő, ha rendszeresek a viták, hisztik, ha folyton szakítanak majd összejönnek, ha viselkedésével elnyomja a férfit, akkor megtörténhet, hogy a férfi tudat alatt korai magömléssel bünteti a nőt. Az ilyen gondot párterápián helyre lehet tenni, tehát a kapcsolat megmenthető, ha időben megkeresnek egy szakembert.

Ez meg micsoda? A 24.hu blogjában szakembernek teheted fel a kérdéseidet azokról a témákról, amikről nem szívesen beszélsz másokkal, legfeljebb netes fórumokon, Facebook-csoportokban próbálsz kutakodni a válaszok után. A tanácsokat, segítséget kérő leveleket a timea.sereg@24.hu email címre vagy a szakértő weboldalán, az stterapia.hu oldalon üzenetben küldheted el, a válaszokat pedig itt, a 24.hu-n közöljük. A feladók névtelenségét természetesen garantáljuk.

Szexuálterapeuta szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: 24.hu/Besenyei Violetta