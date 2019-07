Látnod kell, ahogy Jeff Goldblum és Andie MacDowell állatokat utánoz

MacDowell egyszer a farkashuhogásával magára is hozott az erdőben egy falkát.

Jeff Goldblum és Andie MacDowell volt a vendége James Corden legutóbbi Late Late Show-jának, aminek kapcsán szóba került Goldblum zenei karrierje is, illetve ennek kapcsán, hogy az egyik koncertje előtt elkezdett elefántot utánozni. A színészt rögtön rá is veszik, hogy mutassa be újra, MacDowell is csatlakozik hozzá, aztán a színésznő és modell elárulja, hogy egyszer a farkashuhogásával magára hozott egy falkát. A fiával jártak az erdő mélyén, ő pedig folyamatosan utánozta a farkasokat, amire azt látták, hogy megjelent körülöttük egy falkányi farkas, de végül nem lett bajuk és simán kiértek az erdőből. Természetesen ő is bemutatja a farkashuhogását.

Kiemelt kép: YouTube