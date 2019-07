Lily Allen szexuális segédeszközt dob piacra

Korábban már beszélt arról, hogy a szexjátékok megmentették az életét.

Lily Allen nemrég egy interjúban elkotyogta, hogy szexuális segédeszközt tervez, írja a Blikk. Az énekesnő ugyanakkor hozzátette, hogy talán nem szabadott volna még erről beszélni, szóval jó eséllyel még nagyon kezdetleges fázisban van a fejlesztés.

Egy szexjátékot fejlesztek. A csiklót fogja maszírozni. Valószínűleg nem szabadna beszélnem róla. Még nem adtam ki semmilyen hivatalos közleményt róla a sajtónak, vagy bármi hasonlót.

Már korábban is beszélt arról, hogy a szexuális segédeszközök megmentették az életét. Most is megerősítette, hogy ez sokkal inkább szenvedély számára, mintsem egy cinikus módja annak, hogy eladjon valamiből sokat azzal, hogy ráírja a nevét.

Az orgazmusok fontosak, hölgyeim, és úgy érzem, hogy a celeb szexjáték piac nincs igazán kiaknázva. Amikor a zenészek olyan márkákkal parádéznak, amik egyáltalán nem érdeklik őket, az lélekölő, de nagyon boldog vagyok, hogy beszélhetek erről.

Kiemelt kép: Dominique Charriau/WireImage