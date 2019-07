Jutalmat ad a falu vezetője annak, aki végre fiút szül

Kilenc éve nem született csak lány a településen.

Miejsce Odrzańskie egy kis, mindössze 300 lakosú falu Dél-Lengyelországban, nem messze Csehországtól. A lakosok többsége nő, ami nem is csoda, az elmúlt kilenc évben csak lányok születtek a faluban – írta a THEfirstNEWS.

Az utolsó fiú, aki itt született, és még a mai napi itt él, már 12 éves.

A helyi önkéntes tűzoltók vezetője azt mondja, hogy már évtizedek óta ez a tendencia Miejsce Odrzańskiében. Ő nem odavalósi, a felesége viszont igen, két lányuk van. Ahogy a szomszédjuknak is.

A régió vezetője, Rajmund Frischko – természetesen neki is csak lányai vannak, kettő méghozzá – elkezdett kutatni is az ügyben, hogy ez csak az utóbbi évtizedekben van így, vagy történelmi adatok is a lányok többségét mutatja. És az anyakönyvi kivonatok is ezt támasztják alá. A furcsa tendencia egy varsói professzor figyelmét is felkeltette, aki szintén elkezdett már vizsgálódni a faluban.

Közben Frischko jutalmat ajánlott fel annak a családnak, akiknél elsőként fia születik. Azt még nem mondta el, mi is lesz az.

Azt még nem árulom el, hogyan, de nagyon vonzó ajándék lesz.

– nyilatkozta Frischko sejtelmesen.

Kiemelt kép: Facebook/MDP i OSP Miejsce Odrzańskie