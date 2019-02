Sokan fantáziálhatnak a partner barátjáról, testvéréről

Huszonévesen találkoztam először azzal, hogy akármilyen oknál fogva (rivalizálás, első látásra szerelem, női féltékenység), de megtörtént, hogy valaki elszerette a legjobb barátnője pasiját, és titokban magába bolondította. Harmincévesen már azzal is találkoztam, hogy a baráti társaságban egy lány a saját nővére vőlegényét szedte el a nővérétől, és vállalta, majd amikor megunta a fiút, visszaadta a nővérének. Ezek olyan mindennapi történetek, amik bárkivel megeshetnek, aminek a pszichológiája nemcsak a rivalizálásban vagy egyéb más okban keresendő, hanem a tiltott gyümölcsben, a tabuban.

A fantázia csak a miénk, senki nem tudja meg

A tabu fantáziák különleges helyen szerepelnek az emberi szexualitás pszichológiájában, leginkább amiatt, hogy a fantáziálás korántsem romantikus pillanatokkal van teli és nem zajlik minden lassított felvételben, nagyon is mocskos. Talán kimondhatjuk, hogy a fantázia maga az egyetlen tabu, ami még megmaradt a XXI. századra. Ennek megismerése, a titkok felfedezése mindig is érdekelte a szexológusokat. Hogy napjainkban milyen mértékű lehet a vágyakozás, fantáziálás, egy amerikai szexuálpszichológus mérte fel 4000 ember bevonásával. A kutatás sajnos nem reprezentatív, a módszertan pedig kérdőíves felmérés, ami magában foglalja azt is, hogy elképzelhető, hogy írásban egyesek vonakodva válaszoltak a kérdésre. Az emberi szexualitás pszichológiája igen színes és sokrétű, annyira, hogy az egyszerű kérdést hogy miről fantáziálnak a férfiak és miről a nők, nehéz megválaszolni nagy általánosságban.

Az amerikai szexuálpszichológus, dr. Justin Lehmiller erre a nagy feladatra szánta el magát, és az eredményeket a Tell Me What You Want című könyvében tette közzé. A blogján is kifejtette, körülbelül milyen mértékű lehet a tiltott gyümölcs fantázia: arra is kereste a választ a témában, hogy vajon nemek szerint, sőt a szexuális irányultságot nézve, mennyire különbözőek a tabu fantáziák. A tabuk közül az inceszt (vérfertőző) fantáziát nem, de az alábbi tabukat vizsgálták:

szex a partner legjobb barátjával,

szex a partner testvérével,

szex a legjobb barátod partnerével,

szex valakivel, aki házas.

A férfiaknál a házas nő/férfi és a partner legjobb barátja a fantázia tárgya

A felmérésben heteroszexuális férfiak és nők, továbbá nem heteroszexuális férfiak és nők is részt vettek, az eredmény szerint a legnagyobb számban a heteroszexuális férfiak és a nem heteroszexuális férfiak fantáziálnak taburól — olyasvalakiről, aki házas. A két csoportban megkérdezett férfiak háromnegyede válaszolt igennel. Ugyanez a két kategória figyelemreméltóan magas százalékban válaszolt igennel arra a kérdésre, fantáziáltak-e már arról, hogy szexelnek a partnerük legjobb barátjával. A megkérdezett heteroszexuális férfiak kicsivel több mint fele, a nem heteroszexuális férfiak fele válaszolt igennel. A sógorral való szex már nem váltott ki akkora érdeklődést, majdnem feleannyian mondták, hogy fantáziáltak már erről, mint ahányan házas nőre, férfira gondoltak.

A nők jóval kevesebben fantáziálnak taburól

A felmérésben részt vevő heteroszexuális nők kevesebb mint fele fantáziálgat tabu témákban, ennek feltehetően az az oka, hogy más irányú a fantáziájuk, romantikusabb, érzelmesebb, részletesebb, intimebb. Emiatt valószínűleg inkább olyasmikről fantáziálnak, amiben az érzelmeiket is belevonhatják. A kutatás eredményeire visszatérve a heteroszexuális nők ötöde fantáziált a partnerük legjobb barátjáról, ez a szám a nem heteroszexuális nők esetében 29%. A házas férfivel, nővel való fantázia is jelen van, ráadásul kiemelkedően: a megkérdezett heteroszexuális nők majdnem fele, azaz 44%-a válaszolt igennel a kérdésre, fantáziált-e már olyasvalakiről, aki mással házasodott össze. Ez a szám a nem heteroszexuális nőknél magasabb, 54%.

Az eredményeket elnézve összességében elmondható, hogy nem igazán van különbség a nemek vagy a szexuális irányultság tekintetében. Mindkét nemnél a két legfőbb fantázia a partner legjobb barátja, és a házas ember. A partner testvérével való fantáziálás mindkét nemnél a legkisebb százalékot érte el, de nem elhanyagolható mértékűt: férfiaknál 34-35 %, nőknél 12-17%-ot.

A sógorról való fantáziálásnak egyértelműen feltétele azonban, hogy legyen testvére a partnernek és olyan nemű legyen, ami a szexuális irányultságnak megfelel.

Jó, ha megmarad fantáziának

A kutatás körülbelül alátámasztja azt, amit szexuálterapeuták a kliensekkel tapasztalnak, azaz, hogy a férfiaknak több tabu szex fantáziájuk lehet, mint a nőknek, függetlenül attól, hogy heteroszexuálisak-e vagy sem. Ez arra enged következtetni, hogy jobban beindulnak arra, ha valamit nem szabad. Ennek az lehet az oka, hogy a tabu extra izgalmat és élményt ad, ezért kockázatkeresőbb viselkedés is feltételezhető – bár nem mindenki éli meg a való életben is. Éppen ezért érdemes leszögezni, hogy bárki, aki a partnere legjobb barátjáról vagy egy házas emberről fantáziál, még nem erkölcstelen, sőt, a jóság fogalma sem ettől függ. Nem mindegy, hogy valaki csak fejben éli meg a vágyát vagy tettek is követik. A fantázia attól az, hogy fantázia marad.