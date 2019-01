Öt kilométeren át kapaszkodott a 110-zel hajtó autó elejébe – videó

A 65 éves Richard Kamrowski és a 37 éves Mark Fitzgerald kisebb vitába keveredett, de aztán jócskán eldurvult a helyzet, olyannyira, hogy most mind a kettejük ellen bírósági ügy indult – írta a Mirror.

Kocsijaikkal összekoccantak, ami után a beszélgetésük egyre inkább „ellenségessé” vált, Fitzgerald megpróbált elhajtani, mire Kamrowski felugrott a motorháztetőjére.

Az incidenst egy szemtanú le is videózta, amit NBC Boston hozott nyilvánosságra. Kamrowski kétségbeesetten kapaszkodik a kocsiba, de nem is csoda, az autó úgy öt kilométeren át haladt így 110 kilométer per órás sebességgel. Egy lassabb szakaszon pedig megpróbálta felhívni a rendőröket.

A rendőrség közlése szerint senki sem sérült meg, de Kamrowski a Bodston Globe-nak azt mondta, hogy azt hitte, meg fog halni.

Azt gondoltam, át akar hajtani rajtam (…) felgyorsított, lelassított, felgyorsított, lelassított, hogy lecsússzak. Én csak azt mondtam neki, hogy álljon már meg az autóval.

Fitzgerald végül akkor állt meg, amikor a rendőrök és pár másik autós lelassította. A férfinek hétfőn kellett bíró elé állnia, ahol tagadta az ellene felhozott vádakat. Elvették a jogosítványát, és kötelezték arra, hogy maradjon távol Kamrowskitól, aki ellen meg garázdaság és rongálás miatt emeltek vádat.

Kamrowski ügyvédje szerint ügyfelének ez egy „hihetetlenül félelmetes tapasztalat” volt, pedig ő csak „információkat akart cserélni”. Fitzgerald védője ezzel szemben azt állítja, hogy a 65 éves férfi egy vizes palackkal betörte védence szélvédőjét, és igazából ő volt „a fő agresszor”.

