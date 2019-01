Az análszex felér számomra egy kínzással

Mit tehet a 23 éves lány, ha a barátja elvárja tőle a heti többszöri anális szexet úgy, hogy nem hajlandó észrevenni, mennyire fáj mindez a lánynak? A Kérdezd a szexterapeutát! bloghoz először kaptunk az anális szexszel kapcsolatban kérdést, és meg is válaszoljuk a problémakört.

23 éves vagyok, és a segítségét kérném. Másfél éve vagyok együtt a barátommal, akit máig nagyon szeretek, ő most 29 éves. A kapcsolatunk elején 6-8 hónapig normális volt a szexuális életünk, majd elkezdte érdekelni az anál szex. Megpróbáltam a kedvéért, de nem igazán ment, borzasztóan fájt és feszített. Tudni kell, hogy elég szűk vagyok ott, és nem vagyok elég befogadóképes a barátomnak, aki jóval az átlag feletti mérettel rendelkezik. Még a hüvelyi szex sem zökkenőmentes. Az első próbálkozások óta számtalanszor csináltuk, de számomra felér egy kínzással. Úgy rákattant, hogy a hagyományos szex egyre kevésbé érdekli és ha tehetné, csak análisan csinálná. Heti két-három alkalommal kéri tőlem, igyekszem teljesíteni, de már fizikailag nem bírom elviselni a fájdalmat. Amikor utoljára csináltuk, annyira fájt, hogy könnybe lábadt a szemem, durván belém hatolt, és a fájdalmam ellenére befejezte, amit elkezdett. Próbáltam vele erről beszélni, de nem érti meg, hajthatatlan. Ennek ellenére nagyon szeretem őt, nem szeretném elveszíteni, és félek, ha nem adom meg neki, akkor ez lenne. Mit tegyek?

Az olvasói levelet Judit (ál)nevű olvasónk küldte, aki minden bizonnyal önbizalomhiánnyal is küzd a szexuális problémája mellett.

Az anális szexhez elengetedhetetlen az anatómiai ismeret

Az a nő, aki úgy érzi, nem tudja megadni a partnerének a szexben azt, amit a másik elvár, és úgy érzi, emiatt elhagyhatják, önbizalomhiánnyal küzd. Ugyanis a szerelem és a kölcsönös szerelmeskedés nem arról szól, hogy képesek vagyunk-e az anális szexre, pornós módjára sikongatva élvezni, hanem arról, hogy olyasmit próbálunk ki együtt, amit mindketten egyfomrán szeretnénk. Olvasónk esetében akkor és ott kellett volna következetesen nemet mondania, amikor az első pár alkalommal nem működött. A fiú most abban a hitben él, hogy ez működhet élete végéig is akár, és ahogyan olvasónk írja, őt az sem érdekli, ha a szerelme szex közben olyan fájdalmakat él át, amitől könnybe lábad a szeme.

Az extrém dolgok a szexben csak kölcsönösen, közös beleegyezéssel történhetnek, egyéb esetben erőszaknak minősül.

Sajnos az, hogy a fiú nem hallja meg a lány kérését, hogy nem szeretné, ennek ellenére erőlteti, az erőszakos viselkedésre utal. Arról nem beszélve, hogy bizony az anális szex fájdalmas, és ha nincs a terület kellőképpen felkészítve a behatolásra, akkor a befogadó nőnek egy életre elmegy a kedve az anális szextől.

A végbélnyílásnak van funkciója az emberi testben, és az nem a szexről szól. A végbélnyílás után ugyanis van még egy záróizom, amin a pénisz áthatol, ez pedig a belső záróizom.

A dupla gyűrűs akadály miatt is fáj annyira az anális szex, ezért is kellene megfelelő síkosítással, lassú, finom mozdulatokkal közelíteni a területhez. Az első alkalmakkor pedig csakis ujjal, és csak akkor, ha a nő befogadóképes. Ezt onnan lehet tudni, hogy orális szex közben van az a fokú élvezet, amikor a nő szinte maga kéri, hogy ne csak a hüvelyében legyenek az ujjak, hanem hátul is legyen egy vagy kettő. Ez azonban nyitottság és jó orgazmuskészség kérdése. Az anális szex nem lehet állandóan terítéken, ez rengeteg betegség, akár komoly fertőzések táptalaja is lehet, még akkor is, ha a befogadó nő maga kérné hetente többször. Olvasónk esetében nem erről van szó, hiszen csak azért tűri a fájdalmat, mert fél, hogy elveszíti a partnerét.

Érdemes végiggondolni, hogy az a férfi, akinek nem számít, hogy a szerelme szenved, hogy fáj neki a szex, valóban szerető, értő partner-e, aki képes őszinte szerelmet, gondoskodást, türelmet és intimitást adni. Az nem szerelem, ha valaki azért marad egy kapcsolatban, mert van anális szex, az viszont igen, ha abbahagyja az önző követelőzést, mert látja, hogy a partnere szenved. A megoldás tehát az önértékelés helyreállítása, hiszen a félelem miatt akár súlyos betegségek is kialakulhatnak a rendszeres és fájdalmas anális szextől.

