A folyamatos fingás miatt változtatni kellett egy evőverseny receptjén

A húsospite-evő világbajnokságot ezúttal az Egyesült Királyságban található Wigan városában rendezik, egészen pontosan egy Harry’s bar nevű helyen. Az étterem tulajdonosa, az eddigi tapasztalatokból kiindulva úgy döntött, hogy megváltoztatja a tradicionális receptet, mivel az túl sok vörös húst tartalmaz. Ez két okból is fontos:

Az egyik, hogy a túl sok vörös hús fogyasztása egészségtelen

a másik pedig, hogy hatalmasakat lehet fingani tőle.

Az előbbi ok hosszútávon fontos a versenyzők számára, míg az utóbbi inkább rövidtávon.

Akárhogy is, a helyet vezető Tony Callaghan semmit nem akar a véletlenre bízni, nehogy az evőverseny olyan fingbotrányba keveredjen, mint az emlékezetes Gary Anderson – Wesley Harms párharc.

Fingbotrányba fulladt a dartsverseny Ekkora egymásra mutogatás talán még nem is volt a dartstörténelemben.

Gyorsan idézzük fel a legviccesebb pillanatot, Hamrs magyarázkodását:

Ha azt hiszi én fingtam, akkor nagyon is téved. Egyszer valóban voltak gyomorproblémáim egy meccs alatt, de épp ezért nem is titkolnám el, ha én fingtam volna.

Akárhogy is, az evők világbajnokságán még sokkal nagyobb galibát is okozhat a folyamatos aktív emésztés, mivel a verseny természetéből adódóan, a rossz szagban is folytatni kéne az evést, annak pedig beláthatatlan következményei lennének.

Az 1992-es bajnok, Dave Smyth véleménye szerint a verseny értéke nagyban csökkenni fog, hiszen ha csirkéből és kevésbé megterhelő alapanyagokból készülnek az ételek, akkor az nem is jelent majd akkora kihívást, mint az eddigi években.

