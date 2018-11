Látott már ennél szigorúbb feleséget?

Egy Facebook-csoportban osztotta meg egy feleség azokat a szabályokat, amiket a férjének írt elő, és amiken a kommentelők eléggé kikeltek. Pillanatok alatt több mint 500 reakció és több ezer hozzászólás érkezett rá.

Mondhatni, segítőkészek voltak, hiszen a feleség azt írta a szabályok előtt, hogy ez már az újraírt szabályzat, ugyanis az előző állítólag túl kemény volt. Most pedig azért fordult a Faceboook-felhasználókhoz, hogy

őszinte véleményeket kérek, tényleg csak igazságos szeretnék lenni. Van még valami, amit hozzárakhatnék?

Kíváncsiak lennénk az eredetire, mert ez a könnyített sem éppen a lazaságról tanúskodik. Meg már eleve, hogy szabályokat ír le. Na, de itt vannak sorban:

nincs női barát

nincs közösségi média

nincsenek barátok, akiknek van partnere. Csak egyedülálló férfibarátok lehetnek

legalább heti 50 óra munka

nincs cigizés

ihat, de csak maximum évente kétszer, és akkor sem lehet részeg

nincs playstationözés vagy más játék

nincs pornó

mindig tisztán kell tartania a házat

nem kapcsolódhat ki nélkülem.

A hozzászólók között valaki azt említette meg, hogy akkor saját magára is alkalmazza a nő a szabályokat (bár valószínűleg a közösségi oldalast már bukta), más pedig azt írta, hogy heti 50 óra munka után már az is csoda lenne, ha bármit is akarna csinálni a megtiltott dolgokból.

Volt, akik radikálisabb az előzőeknél:

Nem tulajdonolhatsz senkit! Ez túszejtés, nem házasság.

Persze, könnyen lehet, hogy trollkodás az egész, mindenesetre ha valós, nem lennénk a férj helyében.

