Képzeld el, hogy a ciki apád miatt minden meccseden 2Rule-t kéne hordanod

Európából sokszor nem könnyű megérteni a tengerentúlon zajló eseményeket. Más történelem, más hatások, más sérelmek, különböző nézőpontok. Többek között ezért sem szerencsés, ha összemosunk dolgokat Európa és Amerika vonatkozásában, de mi most mégis ezt fogjuk tenni. Jöjjön az amerikai 2Rule, a Big Baller Brand.

Kezdjük rögtön az első hibával. A Big Baller Brand sport -és szabadidős ruházatot gyártó cég évekkel korábban jött létre, mint Mészáros Lőrinc 2Rule-ja, így a nemzeti érzelmű márka inkább a magyar BBB, mintsem fordítva. Továbbá nem elhanyagolható különbség még, hogy míg a Big Baller Brandet kitaláló és felfuttató LaVar Ball a saját fiait használja ki/fel a siker érdekében, addig Mészáros Lőrinc ugyanezt egy teljes nemzettel teszi. Azt mindenki döntse el maga, hogy melyik a rosszabb, büntetőjogilag az utóbbi talán relevánsabb lesz a jövőben. De ne szaladjunk ennyire előre.

A különbségek mellett akadnak hasonlóságok is.

Például az, hogy mindkét tulajdonos viszonylag sikeres volt az előző szakmájában.

LaVar Ball az egyetemi kosárcsapatában döntött lepattanórekordokat, sőt, emellett focizott, az NFL közelébe is került: a New York Jets-nél és Carolina Panthersnél fordult meg, bár tétmeccsen egyik csapatban sem játszott. Ball mindeközben rendészeti diplomát is szerzett, mert az egyik álma az volt, marshal lesz. Mészáros Lőrinc mielőtt milliárdos pénzügyi zseni, üzletember lett, Orbán Viktor, magyar miniszterelnök barátja/gázszerelő volt Felcsúton, a jelek arra utalnak, hogy mindkét szerepben elég jól teljesített.

A BBB és a 2Rule sportmárkák rövid idő alatt viszonylag nagy sikereket értek el: a világ legértékesebb kosárcsapatának egyik játékosa szinte, Lonzo Ball minden meccsen Big Baller cipőben játszik, a magyar NB1-ben pedig három csapat is hirtelen 2Rule mezre váltott, sőt: a nemzeti érzelmű márka megszerezte az egyik legmagasabb szinten dolgozó magyar edzőt, Dárdai Pált, aki képes volt leforgatni egy ciki reklámfilmet egy olyan vállalkozásnak, aminek se üzlete, se működő webshopja, se megvásárolható termékei nincsenek.

Az utóbbi esetben a motivációkat jól ismerjük, ezért beszéljünk inkább az előbbiről.

A Lakers point guardja, a már említett Lonzo Ball LaVar legnagyobb fia és egyben legnagyobb értéke. Lonzo minden, ami LaVar lenni akart, de soha nem lehetett. Az, hogy a tehetségesebb, vagy csak szerencsésebb az apjánál lényegtelen.

Ami fontos, hogy az efféle apa-fiú kapcsolatnak minden előnye és nyomorúsága meglátszik a Big Baller Brand megjelenésén.

Ez azt jelenti, hogy Lonzo minden meccsén kénytelen a saját márkás cipőjében játszani, ami önmagában elég jól hangzik: kevesen mondhatják el magukról, hogy 21 évesen a saját signature sneakerükben nyomják le életük legfontosabb csatáit. A probléma ezzel az, hogy a Nike, az Adidas vagy az Under Armour nem csak azért jutott el oda, ahova, mert nagyon jó volt a menedzsmentjük, hanem mert elképesztően sok pénzt és energiát fektettek a fejlesztésbe.

Hogy minden ott legyen épp megfelelő keménységű, ahol kell, hogy a lefordulásoknál a sarok olyan stabilan álljon, hogy egy 150 kilós center lendülete se tudja kibillenteni a támadót az egyensúlyából. Ilyen magas szinten, bármennyire is az üzlet és a brandépítés dominál, egyszerűen butaság megkockáztatni, hogy csak és kizárólag üzleti szempontok szerint válasszanak cipőt a játékosok.

Mert nem lehet tudni, hogy a Közel-Keleten gyorsan összerakott tucat (általánosságban, nem feltétlen ez a cipő) mikor dönt úgy, hogy egy gyors irányváltásnál ahelyett, hogy megállna, inkább begyűrődik a talp alá, össze-vissza szaggatva a játékos milliókat, milliárdokat érő bokaszalagjait.

És ezzel el is érkeztünk a BBB és a 2Rule közötti legnagyobb különbséghez. Merthogy LaVar Ballt akármennyire is a pénz, a hírnév és a saját sikertelenségének kompenzálása vezeti, végső soron jót akar a gyerekeinek is. Lonzo mellett a két kisebb Ball, LaMelo és LiAngelo is kosarazik a saját korosztályában, méghozzá a hírek szerint nem is rosszul.

LaVar mindhárom gyerekének saját kollekciót adott, a srácok papíron beleszólhatnak, hogy mi hogyan nézzen ki a cipőn, milyen stílusban készüljenek, de ami ennél is fontosabb: a legújabb Big Baller Brand cipők egy Skechershez köthető mikrobrand, a Brandblack közreműködésével készülnek.

Leegyszerűsítve: ennek az együttműködésnek köszönhető, hogy a Ball-srácok még mindig a kosárpályán vannak és nem derékba tört karrierrel fekszenek valamelyik sportkórházban.

De felvetődik a kérdés: lehetnének-e jobbak, ha másban játszanának? LeBron James szerint lehetnének, ráadásul ezt még azelőtt mondta, hogy csapattársak lettek volna Lonzóval a Lakersben.

View this post on Instagram A post shared by LeBron James (@kingjames) on Jul 12, 2017 at 9:44pm PDT

A videón az látható, hogy Lonzo a szokásos BBB helyett egy Nike Kobe-t, egészen pontosan egy Kobe A.D.-t visel. James a bejegyzés leírásához a Nike ismert szlogenjét írta. Ebből nem nehéz kitalálni, hogy LeBron mit tanácsolna a fiatal játékosnak. Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy LeBron a Nike lifetime embere, így érdekes lett volna, ha nem ragadja meg az alkalmat egy kis odaszúrásra. Felvetődik tehát a kérdés:

Mégis mennyire lehetnek rosszak a BBB kosárcipők?

A legtöbben, akik tesztelték a Big Baller cipőket, azt mondják, hogy egyáltalán nem olyan rosszak, mint amennyire várná az ember. A YouTube szakértői viszonylag sok videót készítettek a BBB cipőkről, kiváltképp a ZO szériáról. A legtöbben azt mondják, hogy egész jó minőségűek, ám abban nagyjából egyöntetűen egyetért mindenki, hogy nem érik el azt a minőséget, mint a Nike vagy az Adidas. A legtöbben azt kifogásolják, hogy nem elég stabilak a BBB-k, egyszerűen nem tartják annyira a lábat, mint más cipők, így megindulni is nagyobb vakmerőség bennük.

És végül jöjjön a BBB legnagyobb baja, ami nem az erőszakos marketing, az egyszerű és felszínes szellemiség, ami nagyrészt LaVar személyiségéből fakad, hanem az ára.

A brand honlapja szerint az, aki egy ZO2-ben szeretne játszani, annak 200 dollárt, vagyis átszámítva 57 ezer forintot kell fizetnie.

Ezért a cipőért:

Összehasonlításképp itt egy Nike LeBron 16, ami 185 dollárba (53 ezer forint), vagyis kicsivel kevesebbe kerül, mint a BBB csúcsmodellje:

De ebben a kategóriában játszik James Harden Adidas cipője, a VOL.3 is, amit relatíve olcsón, 160 dollárért (45 ezer forint) is be lehet szerezni.

View this post on Instagram A post shared by adidas Basketball (@adidashoops) on Oct 16, 2018 at 4:20pm PDT

A fenti példák világosan megmutatják, hogy micsoda választék van azok előtt, akik képesek kiadni annyi pénzt egy cipőre, mint amennyibe egy ZO2 kerül. És akkor a majdnem 500 dolláros ZO2: SHO’TIME REMIX-ről még nem is beszéltünk.

Szegény Lonzo, kár, hogy nincs választása.

Kiemelt kép: Harry How/Getty Images/AFP