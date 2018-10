Az AMA-gála lényege egyetlen gifben összefoglalható

Az American Music Awards-gálát soha nem látott mértékben átitatta a politika, olyanok szólaltak fel a szavazás mellett, akikről korábban sosem gondoltuk volna. A ruhákat már mutattuk, most jönnek a picivel emlékezetesebb pillanatok.

Ami tömören és lényegretörően összefoglalja az este lényegét, az ez a gif:

Egyrészt a produkciók is lenyűgözőek voltak, másrészt a beszédek tartalmán is meglepődtünk. Kezdve azzal, hogy a házigazda, Tracee Ellis Ross „szavazó vagyok” feliratú pólóban nyitotta meg a műsort, folytatva Kathryn Hahn művész és Billy Eichner humorista buzdításával:

Majd Taylor Swift folytatta a sort, és arra használta fel a köszönőbeszédét, hogy szavazni küldje az embereket:

Is it cool that she said all that? Of course it is. @taylorswift13 accepts the award for #AMAs Artist of the Year! 🎉 #TaylorSwiftAMAs pic.twitter.com/EmTzjlB8uH

— American Music Awards (@AMAs) 2018. október 10.