Ezért lepődött meg mindenki azon, hogy Taylor Swift kit támogat a választásokon

Taylor Swift politikai nézeteiről eddig nem tudtunk semmit, azok közé a celebek közé tartozott, akik jobbnak látták hallgatni erről a témáról. Míg sokan kiállnak ügyek, nézetek vagy akár konkrét jelöltek és pártok mellett, Swift sosem volt egy nagy aktivista, sőt tavaly még támadták is a feministák.

Ez egészen hétfőig tartott, amikor az időközi választások miatt úgy érezte, fontos végre megszólalnia. Még csak nem is azzal kezdte, hogy ki az, akit teljes mellszélességgel támogatna, inkább az elhatárolódását emelte ki azoktól, akik nem tisztelik az emberi jogokat és a számára alapvető értékeket.

A baloldali, demokrata jelölteket választja a republikánusokkal szemben, amin sokan nagyon meglepődtek. De miért? A legtöbb, politikai nézetét nyíltan vállaló hollywoodi híresség baloldali és egyenlő emberi jogokért, illetve a diszkrimináció ellen küzd, miért lepődtünk meg azon, hogy Taylor Swift egy közülük?

Például azért, mert sokan feltételezték, hogy a celebvilágban kevésbé népszerű Trumppal való szimpatizálás áll a háttérben, ez áll a hallgatás mögött. Néhányan még az alt-right alternatív jobboldali mozgalom támogatását is kinézték belőle. Emellett egy fehér felsőbbrendűséget hirdető csoport árja istennőként imádja őt, egyszer egy blogbejegyzés is született róla, ami a csoport elveit hirdető kulcsfiguraként ábrázolja az énekesnőt, holott soha nem vett részt ilyesmiben, sőt ügyvédei pert is indítottak a bejegyzés szerzői ellen. Mivel senki sem tudta, kire szavazott eddig, csak találgattak a rajongók, és sokan nem a jó irányba.

Hogy miért pont most jött el az a pillanat, amikor felszólal elvei mellett, azt senki sem érti. Eddig is rengeteg lehetősége lett volna rá, ráadásul kifejezetten sok energiát fordít arra, hogy befolyásolja a képet, ami az emberek fejében él róla. Nem jellemző rá, hogy kikelne magából a közösségi médiában, vagy bármi meggondolatlan dolgot cselekedne, tehát ez egész biztosan régóta tervezett lépés volt. Eddig vonakodott megosztani a véleményét politikai témában, de most valami változott:

Az elmúlt két évben számos olyan változás történt az életemben és a világban egyaránt, amelyek miatt most máshogy gondolok erre

– írja a posztban. Nem tudjuk, mire gondolt pontosan.

Ezután felsorolta azokat az ügyeket, melyek számára fontosak, és amelyekben a republikánus jelölt nem a számára elfogadható irányt követi szavazásai során. Ezek a genderrel, szexuális orientációval vagy bőrszínnel kapcsolatos diszkrimináció, a melegházasság, a női jogok, a családon belüli és a nemi erőszak kezelése. Hozzátette: bár nincs 100%-os egyezés a demokrata jelölt programja és az ő nézetei között, de még mindig Phil Bredesen és Jim Cooper értékei állnak a legközelebb az ő nézeteihez, és mivel valakire szavazni kell, rájuk fog voksolni.

A jobboldaliak politikai tájékozatlanságnak tudják be a megnyilvánulását, a baloldaliak ünneplik, bár egyesek megkérdőjelezték Bredesen pártolásának helyességét, hiszen ő nyíltan támogatta Kavanaugh kinevezését a legfelsőbb bíróságba.

Katrina Pierson, Trump egykori szóvivője egyenesen azt jelentette ki, hogy ezzel Swift bebizonyította, nem támogatja a nőket, hiszen egy olyan gazdag, fehér emberre szavaz, aki Kavanaugh pozícióját erősíti. Hogy ez pozitív vagy negatív irányba viszi el Swift megítélését összességében, azt nem tudni: de egy biztos, már most rengetegen beszélnek róla, még akkor is, ha egyesek szerint gyanús, hogy nem ő írta a bejegyzést, vagy pénzt kap érte. Bredesen megtiszteltetésnek vette a szavait, Kara Brown, egy ismert író az alábbi tweetet írta róla:

Ha két éve azt mondod nekem, hogy Kanye Make America Great Again sapkában mutatkozik, miközben Taylor Swift a demokrata jelölt mellett érvel, a földre löktelek volna, és elveszem a pénztárcád, amiért időt pazaroltam rád.

If you had told me two years ago Kanye would be running around in a MAGA hat while Taylor Swift was endorsing democratic candidates, I would have smacked you to the ground and stolen your wallet for wasting my time. — KB (@KaraRBrown) 2018. október 8.

Az alt-right mozgalom mélyen csalódott benne, a saját emberüknek hitték, és most összetörte a szívüket. Egy alt-rightos fórumon azt írták, hogy a demokraták elvették tőlük az ő Taylor Swiftjüket.

A legtöbb reakció viszont arról szól, hogy ezzel a megnyilvánulásával Swift lazán kiütötte Kanye Westet a nyeregből egy másodperc alatt. Valaki odáig ment, hogy kijelentette, Swiftet jobban érdekli a feketék sorsa, mint Westet, aki maga is fekete, majd hozzátette, hogy le kell feküdnie, mert már attól elkezdett fájni a feje, hogy a tweetet megírta, utalva arra, hogy nem igazán láttuk ezt jönni Swifttől.

Taylor Swift cares more about black people than Kanye West and now I need to lay down because I got a headache just from tweeting that. — Ragnarok Lobster (@eclecticbrotha) 2018. október 8.

Más azt emelte ki, mennyire kell rosszra fordulniuk a dolgoknak ahhoz, hogy még Taylor Swiftet is politizáljon?

Do you know how bad it has to be for Taylor Swift to get political? — Jensen Karp (@JensenClan88) 2018. október 8.

Az egyik twitterező az Interstellar 2-t vizionálja, és lottóvásárlásra buzdít, mert ha ez lehetséges, bármi lehetséges.

So… Kanye is MAGA and Taylor Swift is endorsing Democrats in TN. This screening of Interstellar 2 is fascinating. Buy a lottery ticket. Anything is possible in this timeline. — roxane gay (@rgay) 2018. október 8.

Más a konföderációs szobrok Taylor Swift szobrokra való cseréléséért kampányol.

REPLACE ALL CONFEDERATE STATUES WITH STATUES OF TAYLOR SWIFT!!!!!! — Phillip Henry (@MajorPhilebrity) 2018. október 8.

Maga Donald Trump is megszólalt a poszttal kapcsolatban, az ABC News tudósítása szerint azt mondta:

Fogalmazzunk úgy, hogy most 25 százalékkal kevésbé szeretem a zenéjét.

De ami a legfontosabb: mindenki egyetért abban, hogy ha olyan nagy név szólal fel, mint Taylor Swift, az nem marad eredmény nélkül. Az ő rajongótáborának mérete nem elhanyagolható, és véleményével egészen biztosan befolyással lesz sokakra. 24 óra alatt mintegy 1,7 millió ember lájkolta a posztot.

Kiemelt kép: Matt Winkelmeyer/TAS18/Getty Images for TAS