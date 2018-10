Téves címre küldte az e-mailt az esküvőszervező: retardáltnak nevezte az örömszülőket

Ennél nagyobb öngólt még nem rúgtak a szakmában.

Bekkie Barker 23 éves, Angliában, Barton-upon-Humberben él. Mindezt onnan tudjuk, hogy esküvőszervezésének híre eljutott a világsajtóba.

A lány párjával kinézett egy gyönyörű helyszínt, egy farmot, és megállapodott a Bunny Hill Weddings nevű céggel, hogy lefoglalják a helyet és a megrendelik a szolgáltatást. Az örömszülők is megnézték a helyszínt (ahol még meg is hívták őket egy-egy ingyen italra), majd befizették az előleget.

A megállapodás értelmében a pár a következő hat hónapban bármikor lemondhatta a szerződést, és mivel néhány kérdésük megválaszolatlan maradt, úgy döntöttek, mégsem ezzel a céggel szerződnek. Telefonon mondták le a szolgáltatást, majd vártak egy e-mailt, hogy megadhassák a számlaszámot a visszatérités miatt.

A menyasszony kapott is egy levelet a cégvezető Sharon Wood email-címéről, ám nem a várt üzenet érkezett. Sőt. Nem is nekik szánták az e-mailt. Annak a cégnek akarták küldeni, akik az ételt-italt szállították volna a rendezvényre, ám véletlenül Bekkie-nek küldték el.

Így kezdődött a szöveg:

Borzasztó volt a telefonbeszélgetés, azt magyarázta a lány, hogy nem szántatok rájuk időt. A szülei az a pár, akiket láttál a videómon pár napja… röhögcsélnek és a negyedik kör ingyen piát isszák.

A durvább részét a végére tartogatta:

Biztos van egy titkos üzenet a weboldalamon, hogy csak a szociálisan retardáltak látogathatják a site-ot. De lehet, hogy az a baj velük, hogy Hull-ba valósiak.

Bekkie Barker azonnal kitette a Facebookra az eltévedt levelet, lett is hatása. Az esküvőszervező azóta is kapja a nem túl kedves üzeneteket az ismeretlen emberektől, és olyanok is lepontozzák a céget Facebookon, akik még sosem vették igénybe a szolgáltatásukat.

A cégvezető Sharon Wood azt állítja, a levelet nem ő küldte, csak az ő email-fiókját használta egy munkatárs, akit természetesen azóta kirúgtak. Bízik benne, hogy emiatt nem csappan meg az emberek érdeklődése az esküvőik iránt; ja, és a Hull városból érkező ügyfeleket 15 százalékos árengedménnyel várják.

