A terhesség utolsó heteiben egészséges a szex?

Senkitől nem várható el, hogy kilenc hónapon át mellőzze a szexet az életében, pláne nem a várandósság állapotában, amikor a hormonok akár meg is dobhatják a libidót. Az a jó, ha a terhesség ideje alatt is van szexuális élet, azonban vannak esetek, amikor kifejezetten tilos a házasélet. Amennyiben kérdése van a témában, vagy más szexuális problémával kapcsolatban szeretne tisztán látni, írja meg a timea.sereg@24.hu email címre, és válaszolunk.

29 éves vagyok, az első gyerekünket várom, és a férjem már nagyon szeretne szexelni, de én nem merek. Az orvosom azt mondta, hogy lehet szeretkezni a terhesség utolsó heteiben, de félek, hogy ez koraszülést indítana el, vagy esetleg elvetélek. Nehezen tudom magam átadni a testiségnek, és az is aggaszt, hogy a behatolásból érez-e bármit a baba. Egészséges a szex a terhesség utolsó heteiben?

Az olvasói levelet Klára nevű olvasónktól kaptuk, akinek nem ez a neve, de az ő névtelenségét is garantáljuk. A terhesség és a szexualitás megférnek egymással, akkor van gond, ha a terhesség ideje alatt teljesen leépül a házasélet – ez párkapcsolati gondokra utalhat.

Mikor egészséges a szex?

A várandósság ideje alatt a különböző időszakokban hol jobban, hol rosszabbul vannak a nők, ez függ a hormonoktól, hogy hánynak-e, hogy szédülnek-e, satöbbi. Általánosságban elmondható, hogy ha a terhesség hetei mindenfajta szövődménytől mentesek, azaz az orvosok semmilyen problémát nem állapítottak meg, és a várandós nőnek hasi görcsei sincsenek, akkor bátran szeretkezhet, amennyit szeretne. Azonban ha voltak gondok, akkor tilos a szex, ezt pedig mindenképpen meg kell beszélni a nőgyógyásszal. A cseperedő baba semmit nem fog érezni a szexből, egy burokban van, amit elzár a méhszáj és az azt körülölelő természetes nyák, így nem kap agyrázkódást.

A legtöbben attól félnek, hogy koraszülést vagy vetélést okozhat a szex, ez szinte teljesen természetes aggodalom, azonban felesleges, mert ha eddig nem voltak hasi görcsök, panaszok, akkor semmi probléma nem származik a szexből.

Amennyiben a nő képes az orgazmusra, elképzelhető, hogy orgazmus után a hüvelyösszehúzódások alatt és az azt követő pár percben érez majd hasi görcsöt, de ez enyhe, és nem tart sokáig, ez is természetes folyamat. Akár minden nap is lehet bátran szerelmeskedni, és a szexpózokra sincsen különösebb szankció, érthetően azokban a pózokban célszerű próbálkozni, amik kényelmesek, és nem nyomják a nő hasát.

A szexualitással kapcsolatos kérdéseket a nőgyógyásztól bátran kérdezzen, az aggodalmakat és a lehetséges következményeket vele lenne célszerű átbeszélni – jó, ha jelen van a partner is, és mindketten megnyugodhatnak. Amíg nem következik be a burokrepedés, addig bármilyen intenzitással nyugodtan lehet szeretkezni a terhesség utolsó heteiben is.

Kiemelt kép: 24.hu/Besenyei Violetta