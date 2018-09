A legjobb technika a korai magömlésre

A tartósabb merevedésért, vagy azért, hogy a magömlés később következzen be, mint ahogyan történik, gyógyszerektől, spray-ktől kezdve mindenféle kemikália és eszköz áll rendelkezésre. Egyik sem hasznos hosszú távon, az egyetlen jó és tartós megoldás, ha a testet átszoktatja a férfi, és a berögzült mechanizmus helyett megtanulja kontrollálni a magömlését.

A legtöbb olvasói levél és kérdés általában férfiaktól érkezik a merevedéssel és a korai magömléssel kapcsolatban. Általánosságban igaz, hogy mindaddig nem foglalkoznak ezzel, amíg olyan nővel nem találkoznak, akivel hosszabb távra terveznek, és ahol érzelmek is vannak. A korai magömlés általában azért alakul ki, mert a férfi az autoerotikus viselkedésében hozzászokott ahhoz, hogy gyorsan, minél hamarabb történjen meg a magömlés. Ez sajnos rögzülhet, és partnerkapcsolatban, szexuális helyzetben is jóval hamarabb következhet be a vártnál.

A félelem csak akadálya a jó szexnek

A férfiak általában szégyellik, mérgesek, dühösek önmagukra emiatt, van, hogy hárítják a szexet, nehogy újabb csalódást éljenek meg, vagy csalódást okozzanak a partnernek. Az ördögi körből csak akkor van kiút, ha valaki szeretne ezen változtatni, és szembe mer nézni ezzel a problémával. Kitartó munkával, gyakorlással, pár héten belül konkrét változást lehet elérni, hiszen ez egy reflex, amit újra lehet programozni az agyban. Ehhez azonban az alábbiak tilosak a gyakorló időszak alatt:

pornónézés, pornóra maszturbálás

szexuális érintkezés két hétig,

a megszokott módon maszturbálni, gyorsan és erősen.

A tiltások azért szükségesek, hogy az új reflex kialakulhasson, és partnerhelyzetben bátran, szorongás nélkül legyen teljes a szexuális élet.

A pornóval az a probléma, hogy nem az ösztönszféra működését segíti, hanem legyilkolja azt, ezért a gyakorlatozás első lépése, hogy a pornótól mindenképpen szabaduljon meg a korai magömléssel küszködő férfi. A pornó helyett ha nincs aktuális szerelem vagy barátnő, akkor a korábbi szexuális élmények legyenek az ihletadók. A legfontosabb, hogy mindaddig, amíg nincs teljes merevedés, addig a maszturbálást el se kezdje, hiszen ez is egy reflex, amitől meg kell szabadulni.

A teljes merevedés elérése után saját fantáziára elindulhat a pénisz átszoktatása, fontos, hogy másfajta mozgással, akár másik kézzel történjen az ingerlés.

A gyakorlás egyedül történjen, a cél pedig az, hogy a merevedés minél tovább megmaradjon. Az önkielégítés másféle módon is hamar elhozhatja a tetőpontot, azonban ennél a pontnál kell észnél lenni, és valamilyen formában vissza kell szorítani a magömlést. Ez lehet akár vizes törölköző, amit a herére, pénisz tövére helyez, lehet egy erőteljes szorítás a makk alatt, lehet bármi más, ami hatékony. Az első próbálkozásoknál becsúszhat a magömlés, sokkal hamarabb a tervezettnél, de ez ne okozzon csalódást, teljesen normális.

Gyakorlással akár 30 perc merevedés is elérhető

Az is jó módszer, ha tollal, ceruzával próbálkozik a megoldáson, és az önkielégítés idejét, a merevedés idejét mérve jegyzetli magának, meddig bírta. Ezzel is megakadályozható valamennyire, hogy a pénisz uralkodjon a magömlés felett. Ha már egyedül legalább 15 percig megmarad a merevedés, és nincs visszaesés, akkor jöhet a következő lépés: partnerhelyzetben is próbálgassa.

A partner addig ne nyúljon a péniszhez, amíg nincs legalább 80 %-os merevedés.

Rengetegen hozzá vannak ahhoz szokva, hogy a még puha férfi hímtagot kézzel, szájjal ingerlik, hogy elérjék a teljes merevedést. Sajnos sok férfi ehhez is szoktatta saját magát, és már önkielégítéskor is a teljesen puha állapotot kezdték el markolászni. Ezzel arra programozták a péniszt, hogy magától nem kell elérnie a merevedést, teljesen tévesen. Ezen is gyorsan lehet változtatni, ha magát a merevedést megvárják partnerhelyzetben. Hosszas csókolózással, simogatással bárkinél elérhető a merevedés direkt ingerlés nélkül.

Szexuális helyzetben eleinte érdemes kerülni azokat a pózokat, amik nagyon ingerlik a péniszt, azért is, mert ugye ott a kéthetes tiltás, ami olaj a tűzre. Azok a szexpózok segítik a magömlés gyorsaságát, ahol a hüvely fala jobban hozzáér a makk érzékeny részéhez, amiknél erősebb a hüvely szorítása, mint a misszionárius póz például. Az oldalsó szexpózokat érdemes erőltetni, a lassú, fokozatos behatolás mellett, és amennyiben érzi a férfi, hogy közeleg a csúcs, de nem szeretné, szakítsa meg a behatolást, és szorítsa el a makk alatti részt, gondoljon a vizes törölközőre vagy a ceruzára, papírra, tehát mindarra, ahogy egyedül csinálta. Sokszor az is elég, ha a behatolást megszakítják, és fél perc után újra folytatják, de érdemes azt is kipróbálni, hogyha közeledik a csúcspont, akkor megáll a mozgásban, és benntartja a péniszt a hüvelyben, amíg egy picit nem veszít a merevedésből.

A cikket olvasva felmerülhet a kérdés, hogy mit szól majd mindehhez a nő, és akár ez is szorongásos gondolatot, félelmet gerjeszthet, feleslegesen. A nők többsége szívesen segít a partnernek abban, hogy teljesebb legyen a szex, ráadásul mivel a nőknek több idő szükséges a szeretkezéshez, hogy átadják magukat a pillanatnak, biztos, hogy nem lesz ellenérvük arra, miért ne próbálják máshogyan a szexet. Mindezt nem kell megbeszélni és részletesen elmondani, elég, ha segítséget kér a férfi a nőtől, és megkéri, hogy szeretné most tovább tartani magát, mi lenne, ha így vagy úgy próbálkoznának. A hosszas előjáték és utójáték fontos része a szexnek, előbbi a nő izgalmi állapotát fokozza, ráadásul a férfi számára is izgalmas felvezetés.

Ahogy az első sikerélmény megtörténik, az önbizalom és elégedettség érzése követi, érdemes próbálgatni.

