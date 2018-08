Liptai Claudia egy újsággal bizonygatta Amerikában, hogy ő is sztár

A műsorvezető és férje, Pataki Ádám az esküvőjük után rendhagyó nászútra utaztak. Először Amerikába, majd Görögországba repültek, mindezt egy tízfős társasággal.

Furán hangzik, de azért mentünk barátokkal, hogy legyen egy kis időnk egymásra is. Mert hogy így tudtuk kikre hagyni a gyerekeket, Pankát és Marcellt, és elmentünk kettesben sétálni a tengerpartra. Egy normális nászútra azt tud elmenni, akinek nincs gyereke, vagy ha van is, akkor már nagyobb. De szerintem a mézesheteknek nem az a lényege, hogy csak kettesben töltsük őket. Természetesen próbáltunk időt szakítani egymásra is, akadtak lopott pillanatok, amelyek csak a miénk voltak. Gyönyörű volt a nászútunk, méltó lezárása a csodaszép esküvőnknek